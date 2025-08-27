- Büyüme
İşlemler:
466
Kârla kapanan işlemler:
342 (73.39%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (26.61%)
En iyi işlem:
12.58 USD
En kötü işlem:
-12.65 USD
Brüt kâr:
400.74 USD (42 935 pips)
Brüt zarar:
-207.68 USD (23 926 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (57.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.93 USD (28)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
78.40%
Maks. mevduat yükü:
10.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
3.84
Alış işlemleri:
255 (54.72%)
Satış işlemleri:
211 (45.28%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-1.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-48.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.18 USD (11)
Aylık büyüme:
26.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
50.27 USD (8.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.26% (50.27 USD)
Varlığa göre:
22.49% (155.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|61
|EURGBP
|60
|GBPUSD
|59
|EURUSD
|59
|AUDUSD
|58
|USDCAD
|57
|USDCHF
|56
|USDJPY
|56
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|-30
|EURGBP
|18
|GBPUSD
|65
|EURUSD
|81
|AUDUSD
|26
|USDCAD
|-1
|USDCHF
|27
|USDJPY
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|-4.1K
|EURGBP
|1.7K
|GBPUSD
|6.6K
|EURUSD
|8.3K
|AUDUSD
|2.7K
|USDCAD
|112
|USDCHF
|2.4K
|USDJPY
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.58 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +57.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.01 × 87
|
Valutrades-Real-HK
|0.08 × 65
|
AltairInc-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.31 × 62
|
FusionMarkets-Live
|0.52 × 220
|
FPMarkets-Live2
|0.80 × 5
|
SwitchMarkets-Real
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
ForexChief-DirectFX
|1.33 × 6
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.50 × 2
|
PurpleTradingSC-02Demo
|1.64 × 11
|
Coinexx-Demo
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 1
|
Exness-Real
|2.35 × 51
|
ICMarketsSC-Live31
|3.80 × 25
|
IronFXBM-Real9
|4.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|5.23 × 194
|
FXPIG-LIVE
|5.91 × 22
|
FBS-Real-4
|6.44 × 9
|
Just2Trade-Real
|6.60 × 5
|
GMI-Live15
|7.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real03
|7.25 × 4
