SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TT 02
Gihun Park

TT 02

Gihun Park
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
466
Kârla kapanan işlemler:
342 (73.39%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (26.61%)
En iyi işlem:
12.58 USD
En kötü işlem:
-12.65 USD
Brüt kâr:
400.74 USD (42 935 pips)
Brüt zarar:
-207.68 USD (23 926 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (57.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.93 USD (28)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
78.40%
Maks. mevduat yükü:
10.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
3.84
Alış işlemleri:
255 (54.72%)
Satış işlemleri:
211 (45.28%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-1.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-48.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.18 USD (11)
Aylık büyüme:
26.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
50.27 USD (8.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.26% (50.27 USD)
Varlığa göre:
22.49% (155.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY 61
EURGBP 60
GBPUSD 59
EURUSD 59
AUDUSD 58
USDCAD 57
USDCHF 56
USDJPY 56
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY -30
EURGBP 18
GBPUSD 65
EURUSD 81
AUDUSD 26
USDCAD -1
USDCHF 27
USDJPY 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY -4.1K
EURGBP 1.7K
GBPUSD 6.6K
EURUSD 8.3K
AUDUSD 2.7K
USDCAD 112
USDCHF 2.4K
USDJPY 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.58 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +57.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.01 × 87
Valutrades-Real-HK
0.08 × 65
AltairInc-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.31 × 62
FusionMarkets-Live
0.52 × 220
FPMarkets-Live2
0.80 × 5
SwitchMarkets-Real
1.00 × 3
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
1.33 × 6
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
PurpleTradingSC-02Demo
1.64 × 11
Coinexx-Demo
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 1
Exness-Real
2.35 × 51
ICMarketsSC-Live31
3.80 × 25
IronFXBM-Real9
4.89 × 18
ICMarketsSC-Live04
5.23 × 194
FXPIG-LIVE
5.91 × 22
FBS-Real-4
6.44 × 9
Just2Trade-Real
6.60 × 5
GMI-Live15
7.00 × 1
BDSwissGlobal-Real03
7.25 × 4
7 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.27 18:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
