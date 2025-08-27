Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 AlgoGlobal-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.01 × 87 Valutrades-Real-HK 0.08 × 65 AltairInc-Live 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live15 0.31 × 62 FusionMarkets-Live 0.52 × 220 FPMarkets-Live2 0.80 × 5 SwitchMarkets-Real 1.00 × 3 ICMarkets-Live05 1.10 × 10 ForexChief-DirectFX 1.33 × 6 TMGM.TradeMax-Demo 1.50 × 2 PurpleTradingSC-02Demo 1.64 × 11 Coinexx-Demo 1.67 × 3 ICMarketsSC-Live10 2.00 × 1 Exness-Real 2.35 × 51 ICMarketsSC-Live31 3.80 × 25 IronFXBM-Real9 4.89 × 18 ICMarketsSC-Live04 5.23 × 194 FXPIG-LIVE 5.91 × 22 FBS-Real-4 6.44 × 9 Just2Trade-Real 6.60 × 5 GMI-Live15 7.00 × 1 BDSwissGlobal-Real03 7.25 × 4 7 daha fazla...