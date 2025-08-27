- Büyüme
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
266 (76.21%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (23.78%)
En iyi işlem:
14.01 USD
En kötü işlem:
-18.98 USD
Brüt kâr:
664.10 USD (36 854 pips)
Brüt zarar:
-277.76 USD (15 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (66.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.44 USD (24)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
77.09%
Maks. mevduat yükü:
23.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
8.70
Alış işlemleri:
177 (50.72%)
Satış işlemleri:
172 (49.28%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
-3.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-43.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.19 USD (8)
Aylık büyüme:
42.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
44.42 USD (6.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.62% (44.42 USD)
Varlığa göre:
38.15% (338.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|60
|AUDUSD
|59
|GBPUSD
|59
|USDCHF
|58
|USDCAD
|57
|USDJPY
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|124
|AUDUSD
|61
|GBPUSD
|128
|USDCHF
|70
|USDCAD
|8
|USDJPY
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.6K
|AUDUSD
|3.5K
|GBPUSD
|6.8K
|USDCHF
|3.3K
|USDCAD
|1K
|USDJPY
|408
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.01 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +66.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 51
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.01 × 71
|
AltairInc-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.36 × 39
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 178
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
ForexChief-DirectFX
|1.25 × 4
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.50 × 2
|
PurpleTradingSC-02Demo
|1.57 × 7
|
Exness-Real
|1.75 × 44
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|4.24 × 21
|
IronFXBM-Real9
|4.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|5.20 × 167
|
FXPIG-LIVE
|5.91 × 22
|
FBS-Real-4
|6.44 × 9
|
Just2Trade-Real
|6.60 × 5
|
BDSwissGlobal-Real03
|7.25 × 4
|
RoboForex-ProCent-7
|8.50 × 2
|
XMGlobal-Real 10
|9.00 × 8
|
XMGlobal-Real 28
|10.00 × 26
