Gihun Park

TT 01

Gihun Park
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 77%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
266 (76.21%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (23.78%)
En iyi işlem:
14.01 USD
En kötü işlem:
-18.98 USD
Brüt kâr:
664.10 USD (36 854 pips)
Brüt zarar:
-277.76 USD (15 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (66.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.44 USD (24)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
77.09%
Maks. mevduat yükü:
23.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
8.70
Alış işlemleri:
177 (50.72%)
Satış işlemleri:
172 (49.28%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
-3.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-43.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.19 USD (8)
Aylık büyüme:
42.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
44.42 USD (6.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.62% (44.42 USD)
Varlığa göre:
38.15% (338.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 60
AUDUSD 59
GBPUSD 59
USDCHF 58
USDCAD 57
USDJPY 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 124
AUDUSD 61
GBPUSD 128
USDCHF 70
USDCAD 8
USDJPY -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.6K
AUDUSD 3.5K
GBPUSD 6.8K
USDCHF 3.3K
USDCAD 1K
USDJPY 408
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.01 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +66.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 51
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.01 × 71
AltairInc-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.36 × 39
FPMarkets-Live2
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.57 × 178
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
1.25 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
PurpleTradingSC-02Demo
1.57 × 7
Exness-Real
1.75 × 44
Coinexx-Demo
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
4.24 × 21
IronFXBM-Real9
4.89 × 18
ICMarketsSC-Live04
5.20 × 167
FXPIG-LIVE
5.91 × 22
FBS-Real-4
6.44 × 9
Just2Trade-Real
6.60 × 5
BDSwissGlobal-Real03
7.25 × 4
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 2
XMGlobal-Real 10
9.00 × 8
XMGlobal-Real 28
10.00 × 26
4 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 19:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 19:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 18:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
