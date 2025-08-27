- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20 233
Kârla kapanan işlemler:
12 044 (59.52%)
Zararla kapanan işlemler:
8 189 (40.47%)
En iyi işlem:
3 180.98 USD
En kötü işlem:
-2 285.52 USD
Brüt kâr:
202 357.41 USD (4 522 700 pips)
Brüt zarar:
-144 799.36 USD (4 413 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (419.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 966.01 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
70.86%
Maks. mevduat yükü:
3.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
628
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.09
Alış işlemleri:
10 211 (50.47%)
Satış işlemleri:
10 022 (49.53%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
2.84 USD
Ortalama kâr:
16.80 USD
Ortalama zarar:
-17.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-3 489.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 870.59 USD (5)
Aylık büyüme:
11.90%
Yıllık tahmin:
144.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.47 USD
Maksimum:
11 307.00 USD (22.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.96% (11 307.00 USD)
Varlığa göre:
3.30% (1 387.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20230
|AUDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|58K
|AUDUSD
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|110K
|AUDUSD
|42
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 180.98 USD
En kötü işlem: -2 286 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +419.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 489.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AnzoCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
223%
0
0
USD
USD
43K
USD
USD
49
99%
20 233
59%
71%
1.39
2.84
USD
USD
37%
1:500