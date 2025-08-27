SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Transition01
Qun Hua Liu

Transition01

Qun Hua Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 223%
AnzoCapital-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20 233
Kârla kapanan işlemler:
12 044 (59.52%)
Zararla kapanan işlemler:
8 189 (40.47%)
En iyi işlem:
3 180.98 USD
En kötü işlem:
-2 285.52 USD
Brüt kâr:
202 357.41 USD (4 522 700 pips)
Brüt zarar:
-144 799.36 USD (4 413 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (419.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 966.01 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
70.86%
Maks. mevduat yükü:
3.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
628
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.09
Alış işlemleri:
10 211 (50.47%)
Satış işlemleri:
10 022 (49.53%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
2.84 USD
Ortalama kâr:
16.80 USD
Ortalama zarar:
-17.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-3 489.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 870.59 USD (5)
Aylık büyüme:
11.90%
Yıllık tahmin:
144.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.47 USD
Maksimum:
11 307.00 USD (22.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.96% (11 307.00 USD)
Varlığa göre:
3.30% (1 387.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 20230
AUDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 58K
AUDUSD 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 110K
AUDUSD 42
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 180.98 USD
En kötü işlem: -2 286 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +419.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 489.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AnzoCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
İnceleme yok
2025.08.27 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
