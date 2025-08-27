SinyallerBölümler
Minh Hung Nguyen

WeTrade01

Minh Hung Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 243%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 096
Kârla kapanan işlemler:
1 474 (70.32%)
Zararla kapanan işlemler:
622 (29.68%)
En iyi işlem:
53.92 USD
En kötü işlem:
-152.36 USD
Brüt kâr:
9 987.91 USD (2 025 545 pips)
Brüt zarar:
-6 204.81 USD (852 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (191.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
191.41 USD (36)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
51.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
184
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.74
Alış işlemleri:
1 240 (59.16%)
Satış işlemleri:
856 (40.84%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
1.80 USD
Ortalama kâr:
6.78 USD
Ortalama zarar:
-9.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-465.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-477.31 USD (10)
Aylık büyüme:
28.94%
Yıllık tahmin:
353.43%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 380.65 USD (32.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.86% (1 380.65 USD)
Varlığa göre:
31.35% (1 424.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 101
AUDUSD 85
USDJPY 82
NZDCAD 77
EURUSD 72
USDCHF 71
AUDJPY 71
NZDJPY 70
GBPUSD 69
NZDCHF 65
AUDCAD 63
CADJPY 63
AUDCHF 63
GBPJPY 62
JP225 62
GBPAUD 58
EURNZD 57
EURCAD 57
EURAUD 57
HK50 56
GBPCHF 56
USDCAD 54
GBPNZD 50
CADCHF 49
STOXX50 48
CHFJPY 48
EURJPY 47
GBPCAD 46
DE30 43
FR40 43
EURGBP 42
USTEC 35
US500 34
US30 34
UK100 27
AUS200 27
EURCHF 27
AUDNZD 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 216
AUDUSD 200
USDJPY 311
NZDCAD 167
EURUSD 276
USDCHF 164
AUDJPY -61
NZDJPY 105
GBPUSD 298
NZDCHF 42
AUDCAD 138
CADJPY 118
AUDCHF 163
GBPJPY 316
JP225 136
GBPAUD -53
EURNZD 49
EURCAD 45
EURAUD 175
HK50 18
GBPCHF 207
USDCAD 169
GBPNZD 79
CADCHF 53
STOXX50 27
CHFJPY -277
EURJPY -127
GBPCAD 174
DE30 85
FR40 27
EURGBP 197
USTEC 58
US500 46
US30 139
UK100 24
AUS200 9
EURCHF 47
AUDNZD 23
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 6.4K
AUDUSD 6K
USDJPY 19K
NZDCAD 7.2K
EURUSD 7K
USDCHF 5.3K
AUDJPY -4.1K
NZDJPY 1.8K
GBPUSD 8.5K
NZDCHF 2.9K
AUDCAD 6K
CADJPY 7.5K
AUDCHF 4.2K
GBPJPY 19K
JP225 107K
GBPAUD 4.2K
EURNZD 6K
EURCAD -599
EURAUD 9K
HK50 43K
GBPCHF 7.8K
USDCAD 6.3K
GBPNZD 9.7K
CADCHF 2.5K
STOXX50 42K
CHFJPY -16K
EURJPY -9.2K
GBPCAD 4.1K
DE30 19K
FR40 69K
EURGBP 4.8K
USTEC 441K
US500 103K
US30 59K
UK100 94K
AUS200 67K
EURCHF -49
AUDNZD 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.92 USD
En kötü işlem: -152 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +191.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -465.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 2
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.13 × 87
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.19 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 743
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 25
Exness-MT5Real8
1.43 × 21
BlackBullMarkets-Live
1.88 × 8
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.85 × 904
RoboForex-Pro
4.65 × 891
HFMarketsGlobal-Live1
4.66 × 741
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
Exness-MT5Real3
8.00 × 1055
XMGlobal-MT5
9.02 × 1668
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
Master the momentum with trend scalping across the top FX pairs.
İnceleme yok
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
No swaps are charged on the signal account
