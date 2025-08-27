- Büyüme
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
203 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (30.00%)
En iyi işlem:
52.22 USD
En kötü işlem:
-60.50 USD
Brüt kâr:
670.74 USD (32 917 pips)
Brüt zarar:
-567.50 USD (34 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (12.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
172 (59.31%)
Satış işlemleri:
118 (40.69%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
3.30 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.63 USD (3)
Aylık büyüme:
5.87%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.64 USD
Maksimum:
104.26 USD (7.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.44% (103.94 USD)
Varlığa göre:
42.84% (609.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|95
|AUDCAD
|92
|AUDNZD
|52
|EURUSD
|51
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-1
|AUDCAD
|35
|AUDNZD
|9
|EURUSD
|61
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-9.7K
|AUDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|2.4K
|EURUSD
|4.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.22 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.14 × 22
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 173
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.82 × 4250
|
VantageInternational-Live 4
|0.93 × 91
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.02 × 4063
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 155
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Forex.com-Live 536
|1.85 × 159
If you are looking for monthly account growth with low risk, this is the strategy for you
Minimum Starting Capital: $1000, to keep low DD we recommend $1500
Protecting the capital is the most crucial aspect in trading, we can't afford to lose our capital, thus we monitor the trading everyday
We run different EA strategy that we configured to make profit, if things didn't goes the way as it should, eg. when the DD is growing up.. we will manually monitor the trade and close the deal when possible to avoid big loss.
Feel free to PM me if anything
