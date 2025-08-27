SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Low Risk Growth
Tan Chin Kee

Low Risk Growth

Tan Chin Kee
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
203 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (30.00%)
En iyi işlem:
52.22 USD
En kötü işlem:
-60.50 USD
Brüt kâr:
670.74 USD (32 917 pips)
Brüt zarar:
-567.50 USD (34 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (12.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
172 (59.31%)
Satış işlemleri:
118 (40.69%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
3.30 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.63 USD (3)
Aylık büyüme:
5.87%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.64 USD
Maksimum:
104.26 USD (7.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.44% (103.94 USD)
Varlığa göre:
42.84% (609.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 95
AUDCAD 92
AUDNZD 52
EURUSD 51
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -1
AUDCAD 35
AUDNZD 9
EURUSD 61
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -9.7K
AUDCAD 1.4K
AUDNZD 2.4K
EURUSD 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.22 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.14 × 22
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 173
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.82 × 4250
VantageInternational-Live 4
0.93 × 91
ICMarketsSC-MT5-2
1.02 × 4063
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 155
Exness-MT5Real31
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Forex.com-Live 536
1.85 × 159
38 daha fazla...
If you are looking for monthly account growth with low risk, this is the strategy for you

Minimum Starting Capital: $1000, to keep low DD we recommend $1500 

Protecting the capital is the most crucial aspect in trading, we can't afford to lose our capital, thus we monitor the trading everyday

We run different EA strategy that we configured to make profit, if things didn't goes the way as it should, eg. when the DD is growing up.. we will manually monitor the trade and close the deal when possible to avoid big loss.

Feel free to PM me if anything
İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 00:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Low Risk Growth
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
1.5K
USD
11
91%
290
70%
100%
1.18
0.36
USD
43%
1:500
