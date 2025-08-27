- Büyüme
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
137 (64.01%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (35.98%)
En iyi işlem:
95.70 EUR
En kötü işlem:
-38.42 EUR
Brüt kâr:
727.86 EUR (1 259 517 pips)
Brüt zarar:
-481.26 EUR (42 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (79.22 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
288.24 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
92.94%
Maks. mevduat yükü:
27.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
144
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
2.53
Alış işlemleri:
123 (57.48%)
Satış işlemleri:
91 (42.52%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.15 EUR
Ortalama kâr:
5.31 EUR
Ortalama zarar:
-6.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-42.98 EUR (2)
Aylık büyüme:
51.12%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.65 EUR
Maksimum:
97.51 EUR (11.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.55% (75.30 EUR)
Varlığa göre:
41.77% (301.17 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|113
|EURUSD+
|24
|GBPUSD+
|22
|AUDUSD+
|14
|NZDUSD+
|8
|USDCAD+
|7
|USDJPY+
|4
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|272
|EURUSD+
|49
|GBPUSD+
|14
|AUDUSD+
|20
|NZDUSD+
|-13
|USDCAD+
|6
|USDJPY+
|-85
|BTCUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|29K
|EURUSD+
|2.3K
|GBPUSD+
|1K
|AUDUSD+
|1.5K
|NZDUSD+
|-1.3K
|USDCAD+
|951
|USDJPY+
|-462
|BTCUSD
|132K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +95.70 EUR
En kötü işlem: -38 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +79.22 EUR
Maksimum ardışık zarar: -8.15 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
- Automated trading with a controlled drawdown
- Minimum deposit is 1000 EUR/USD
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
USD
747
EUR
EUR
5
85%
214
64%
93%
1.51
1.15
EUR
EUR
42%
1:500