Mohammed Ibrahiem Rasoelbaks

Star Trading

Mohammed Ibrahiem Rasoelbaks
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
137 (64.01%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (35.98%)
En iyi işlem:
95.70 EUR
En kötü işlem:
-38.42 EUR
Brüt kâr:
727.86 EUR (1 259 517 pips)
Brüt zarar:
-481.26 EUR (42 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (79.22 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
288.24 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
92.94%
Maks. mevduat yükü:
27.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
144
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
2.53
Alış işlemleri:
123 (57.48%)
Satış işlemleri:
91 (42.52%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.15 EUR
Ortalama kâr:
5.31 EUR
Ortalama zarar:
-6.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-42.98 EUR (2)
Aylık büyüme:
51.12%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.65 EUR
Maksimum:
97.51 EUR (11.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.55% (75.30 EUR)
Varlığa göre:
41.77% (301.17 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 113
EURUSD+ 24
GBPUSD+ 22
AUDUSD+ 14
NZDUSD+ 8
USDCAD+ 7
USDJPY+ 4
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 272
EURUSD+ 49
GBPUSD+ 14
AUDUSD+ 20
NZDUSD+ -13
USDCAD+ 6
USDJPY+ -85
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 29K
EURUSD+ 2.3K
GBPUSD+ 1K
AUDUSD+ 1.5K
NZDUSD+ -1.3K
USDCAD+ 951
USDJPY+ -462
BTCUSD 132K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +95.70 EUR
En kötü işlem: -38 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +79.22 EUR
Maksimum ardışık zarar: -8.15 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • Automated trading with a controlled drawdown
  • Minimum deposit is 1000 EUR/USD

İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 21:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 11:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 22:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
