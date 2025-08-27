SinyallerBölümler
Vitalie Turcanu

Restartinvest

Vitalie Turcanu
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 4%
AdmiralsSC-Live-1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 210
Kârla kapanan işlemler:
2 219 (69.12%)
Zararla kapanan işlemler:
991 (30.87%)
En iyi işlem:
760.80 USD
En kötü işlem:
-10 330.17 USD
Brüt kâr:
173 035.35 USD (2 337 341 pips)
Brüt zarar:
-169 695.18 USD (2 203 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (4 601.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 601.12 USD (29)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.27%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
816 (25.42%)
Satış işlemleri:
2 394 (74.58%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
77.98 USD
Ortalama zarar:
-171.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 974.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 595.71 USD (2)
Aylık büyüme:
-63.37%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 282.72 USD
Maksimum:
22 885.07 USD (56.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.61% (22 885.07 USD)
Varlığa göre:
77.56% (10 598.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY-Z 771
EURUSD-Z 656
EURJPY-Z 606
XAUUSD-Z 585
GBPUSD-Z 557
XAGUSD-Z 35
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY-Z 13K
EURUSD-Z 1.1K
EURJPY-Z 6.1K
XAUUSD-Z -16K
GBPUSD-Z -301
XAGUSD-Z -447
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY-Z 41K
EURUSD-Z -15K
EURJPY-Z 10.0K
XAUUSD-Z 93K
GBPUSD-Z -11K
XAGUSD-Z -229
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +760.80 USD
En kötü işlem: -10 330 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 601.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 974.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsSC-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.16 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 21:40
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.75% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.75% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 22:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 20:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 16:35
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.91% of days out of 265 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.91% of days out of 265 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 08:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Restartinvest
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
3.1K
USD
44
0%
3 210
69%
100%
1.01
1.04
USD
78%
1:500
