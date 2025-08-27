SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ak 47
Van Dung Tran

Ak 47

Van Dung Tran
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 294
Kârla kapanan işlemler:
1 547 (67.43%)
Zararla kapanan işlemler:
747 (32.56%)
En iyi işlem:
402.74 USD
En kötü işlem:
-571.50 USD
Brüt kâr:
6 280.98 USD (2 098 055 pips)
Brüt zarar:
-4 711.70 USD (1 562 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (117.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
439.61 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
11.36%
Maks. mevduat yükü:
1061.56%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
1 300 (56.67%)
Satış işlemleri:
994 (43.33%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
4.06 USD
Ortalama zarar:
-6.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-377.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 344.63 USD (7)
Aylık büyüme:
-62.80%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 344.63 USD (34.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.21% (644.09 USD)
Varlığa göre:
92.73% (2 822.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2254
BTCUSD 30
GBPUSD 5
ETHUSD 4
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 45
GBPUSD 1
ETHUSD 10
GBPJPY 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 191K
BTCUSD 340K
GBPUSD 115
ETHUSD 4K
GBPJPY 691
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +402.74 USD
En kötü işlem: -572 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +117.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -377.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
İnceleme yok
2025.10.02 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 04:13
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 10:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 02:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 03:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 11:47
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 11:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 10:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
