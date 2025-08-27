SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PAC GOLD
Pierre Ange Daniel Cerutti

PAC GOLD

Pierre Ange Daniel Cerutti
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
103 (79.84%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (20.16%)
En iyi işlem:
34.24 EUR
En kötü işlem:
-31.47 EUR
Brüt kâr:
371.63 EUR (15 658 pips)
Brüt zarar:
-176.05 EUR (6 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (32.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
74.99 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
64.66%
Maks. mevduat yükü:
18.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
3.67
Alış işlemleri:
110 (85.27%)
Satış işlemleri:
19 (14.73%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
1.52 EUR
Ortalama kâr:
3.61 EUR
Ortalama zarar:
-6.77 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-53.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-53.33 EUR (3)
Aylık büyüme:
17.26%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
53.33 EUR (4.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.37% (53.72 EUR)
Varlığa göre:
20.55% (245.67 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 101
GBPUSD 9
USDCAD 6
AUDUSD 6
EURUSD 5
EURAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 208
GBPUSD 9
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURUSD 2
EURAUD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.5K
GBPUSD 1.1K
USDCAD 343
AUDUSD 323
EURUSD 257
EURAUD 130
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.24 EUR
En kötü işlem: -31 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +32.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -53.33 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.50 × 2
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
İnceleme yok
2025.08.29 19:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 08:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 08:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.