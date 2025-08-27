SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KILLwith22
Jia Jian Chen

KILLwith22

Jia Jian Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
TTPTrading-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
358
Kârla kapanan işlemler:
311 (86.87%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (13.13%)
En iyi işlem:
26.24 USD
En kötü işlem:
-253.04 USD
Brüt kâr:
1 072.19 USD (1 734 091 pips)
Brüt zarar:
-945.39 USD (747 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (76.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.71 USD (25)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
48.45%
Maks. mevduat yükü:
42.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
189 (52.79%)
Satış işlemleri:
169 (47.21%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
3.45 USD
Ortalama zarar:
-20.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-55.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-253.04 USD (1)
Aylık büyüme:
0.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
311.94 USD (3.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.99% (309.69 USD)
Varlığa göre:
2.25% (233.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 236
BTCUSD 58
JP225 32
USTEC 18
US30 9
HK50 2
EURUSD 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -43
BTCUSD 87
JP225 66
USTEC 6
US30 6
HK50 5
EURUSD 0
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4K
BTCUSD 859K
JP225 98K
USTEC 12K
US30 9.8K
HK50 4.2K
EURUSD 32
USDJPY 21
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.24 USD
En kötü işlem: -253 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +76.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TTPTrading-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.