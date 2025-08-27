- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
569
Kârla kapanan işlemler:
408 (71.70%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (28.30%)
En iyi işlem:
91.85 EUR
En kötü işlem:
-138.93 EUR
Brüt kâr:
1 305.03 EUR (234 234 pips)
Brüt zarar:
-1 193.42 EUR (141 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (11.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
103.30 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
76.12%
Maks. mevduat yükü:
65.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
130
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
354 (62.21%)
Satış işlemleri:
215 (37.79%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.20 EUR
Ortalama kâr:
3.20 EUR
Ortalama zarar:
-7.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-201.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-201.85 EUR (9)
Aylık büyüme:
2.59%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.79 EUR
Maksimum:
225.39 EUR (10.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.39% (225.39 EUR)
Varlığa göre:
17.90% (374.57 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|358
|XAUUSD.s
|126
|GBPUSD.s
|13
|NAS100.s
|8
|EURJPY.s
|6
|USDJPY.s
|3
|BTCUSD
|3
|USDCAD.s
|3
|ETHUSD
|3
|XAGUSD.s
|3
|USDCHF.s
|3
|SP500.s
|3
|EURTRY.s
|3
|USDDKK.s
|2
|US2000.s
|2
|USDCZK.s
|2
|CHFJPY.s
|2
|EURCZK.s
|2
|USDMXN.s
|2
|AUDJPY.s
|2
|NZDJPY.s
|1
|NZDUSD.s
|1
|ETCUSD
|1
|DJ30.s
|1
|XPTUSD.s
|1
|USOUSD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|EURNZD.s
|1
|USDILS.s
|1
|EURHUF.s
|1
|AUDUSD.s
|1
|CADJPY.s
|1
|CADCHF.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|EURCAD.s
|1
|EURAUD.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|USDKRW.s
|1
|NZDSGD.s
|1
|NZDCHF.s
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.s
|206
|XAUUSD.s
|227
|GBPUSD.s
|-13
|NAS100.s
|8
|EURJPY.s
|-3
|USDJPY.s
|50
|BTCUSD
|40
|USDCAD.s
|8
|ETHUSD
|-9
|XAGUSD.s
|-171
|USDCHF.s
|-1
|SP500.s
|2
|EURTRY.s
|-50
|USDDKK.s
|-78
|US2000.s
|-1
|USDCZK.s
|-8
|CHFJPY.s
|7
|EURCZK.s
|5
|USDMXN.s
|22
|AUDJPY.s
|-21
|NZDJPY.s
|0
|NZDUSD.s
|-4
|ETCUSD
|-2
|DJ30.s
|-16
|XPTUSD.s
|-36
|USOUSD.s
|8
|EURGBP.s
|-5
|EURNZD.s
|3
|USDILS.s
|-8
|EURHUF.s
|-25
|AUDUSD.s
|0
|CADJPY.s
|-5
|CADCHF.s
|-6
|GBPCHF.s
|-11
|EURCAD.s
|0
|EURAUD.s
|-3
|AUDNZD.s
|12
|USDKRW.s
|-8
|NZDSGD.s
|12
|NZDCHF.s
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.s
|12K
|XAUUSD.s
|1.1K
|GBPUSD.s
|267
|NAS100.s
|9.2K
|EURJPY.s
|-661
|USDJPY.s
|221
|BTCUSD
|152K
|USDCAD.s
|-28
|ETHUSD
|-17K
|XAGUSD.s
|-468
|USDCHF.s
|67
|SP500.s
|3.9K
|EURTRY.s
|-41K
|USDDKK.s
|-4.6K
|US2000.s
|-1.4K
|USDCZK.s
|-3.5K
|CHFJPY.s
|57
|EURCZK.s
|248
|USDMXN.s
|9.1K
|AUDJPY.s
|-323
|NZDJPY.s
|48
|NZDUSD.s
|-85
|ETCUSD
|-571
|DJ30.s
|-20K
|XPTUSD.s
|-3.8K
|USOUSD.s
|164
|EURGBP.s
|-130
|EURNZD.s
|179
|USDILS.s
|-2.8K
|EURHUF.s
|-840
|AUDUSD.s
|2
|CADJPY.s
|-82
|CADCHF.s
|-49
|GBPCHF.s
|-87
|EURCAD.s
|-11
|EURAUD.s
|-222
|AUDNZD.s
|207
|USDKRW.s
|-176
|NZDSGD.s
|329
|NZDCHF.s
|65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +91.85 EUR
En kötü işlem: -139 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +11.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -201.85 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
TRADE A BASSO RISCHIO.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
6
73%
569
71%
76%
1.09
0.20
EUR
EUR
18%
1:500