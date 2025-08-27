SinyallerBölümler
Marco Blanda

Blandatrader

Marco Blanda
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
PUPrime-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
569
Kârla kapanan işlemler:
408 (71.70%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (28.30%)
En iyi işlem:
91.85 EUR
En kötü işlem:
-138.93 EUR
Brüt kâr:
1 305.03 EUR (234 234 pips)
Brüt zarar:
-1 193.42 EUR (141 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (11.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
103.30 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
76.12%
Maks. mevduat yükü:
65.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
130
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
354 (62.21%)
Satış işlemleri:
215 (37.79%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.20 EUR
Ortalama kâr:
3.20 EUR
Ortalama zarar:
-7.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-201.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-201.85 EUR (9)
Aylık büyüme:
2.59%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.79 EUR
Maksimum:
225.39 EUR (10.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.39% (225.39 EUR)
Varlığa göre:
17.90% (374.57 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.s 358
XAUUSD.s 126
GBPUSD.s 13
NAS100.s 8
EURJPY.s 6
USDJPY.s 3
BTCUSD 3
USDCAD.s 3
ETHUSD 3
XAGUSD.s 3
USDCHF.s 3
SP500.s 3
EURTRY.s 3
USDDKK.s 2
US2000.s 2
USDCZK.s 2
CHFJPY.s 2
EURCZK.s 2
USDMXN.s 2
AUDJPY.s 2
NZDJPY.s 1
NZDUSD.s 1
ETCUSD 1
DJ30.s 1
XPTUSD.s 1
USOUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURNZD.s 1
USDILS.s 1
EURHUF.s 1
AUDUSD.s 1
CADJPY.s 1
CADCHF.s 1
GBPCHF.s 1
EURCAD.s 1
EURAUD.s 1
AUDNZD.s 1
USDKRW.s 1
NZDSGD.s 1
NZDCHF.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.s 206
XAUUSD.s 227
GBPUSD.s -13
NAS100.s 8
EURJPY.s -3
USDJPY.s 50
BTCUSD 40
USDCAD.s 8
ETHUSD -9
XAGUSD.s -171
USDCHF.s -1
SP500.s 2
EURTRY.s -50
USDDKK.s -78
US2000.s -1
USDCZK.s -8
CHFJPY.s 7
EURCZK.s 5
USDMXN.s 22
AUDJPY.s -21
NZDJPY.s 0
NZDUSD.s -4
ETCUSD -2
DJ30.s -16
XPTUSD.s -36
USOUSD.s 8
EURGBP.s -5
EURNZD.s 3
USDILS.s -8
EURHUF.s -25
AUDUSD.s 0
CADJPY.s -5
CADCHF.s -6
GBPCHF.s -11
EURCAD.s 0
EURAUD.s -3
AUDNZD.s 12
USDKRW.s -8
NZDSGD.s 12
NZDCHF.s 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.s 12K
XAUUSD.s 1.1K
GBPUSD.s 267
NAS100.s 9.2K
EURJPY.s -661
USDJPY.s 221
BTCUSD 152K
USDCAD.s -28
ETHUSD -17K
XAGUSD.s -468
USDCHF.s 67
SP500.s 3.9K
EURTRY.s -41K
USDDKK.s -4.6K
US2000.s -1.4K
USDCZK.s -3.5K
CHFJPY.s 57
EURCZK.s 248
USDMXN.s 9.1K
AUDJPY.s -323
NZDJPY.s 48
NZDUSD.s -85
ETCUSD -571
DJ30.s -20K
XPTUSD.s -3.8K
USOUSD.s 164
EURGBP.s -130
EURNZD.s 179
USDILS.s -2.8K
EURHUF.s -840
AUDUSD.s 2
CADJPY.s -82
CADCHF.s -49
GBPCHF.s -87
EURCAD.s -11
EURAUD.s -222
AUDNZD.s 207
USDKRW.s -176
NZDSGD.s 329
NZDCHF.s 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.85 EUR
En kötü işlem: -139 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +11.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -201.85 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

TRADE A BASSO RISCHIO.
İnceleme yok
2025.09.25 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 18:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 06:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Blandatrader
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
2.1K
EUR
6
73%
569
71%
76%
1.09
0.20
EUR
18%
1:500
