İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
36 (53.73%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (46.27%)
En iyi işlem:
151.10 USD
En kötü işlem:
-107.70 USD
Brüt kâr:
3 013.00 USD (31 762 pips)
Brüt zarar:
-2 377.39 USD (24 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (564.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
564.20 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
31.57%
Maks. mevduat yükü:
37.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
40 (59.70%)
Satış işlemleri:
27 (40.30%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
9.49 USD
Ortalama kâr:
83.69 USD
Ortalama zarar:
-76.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-315.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-315.12 USD (3)
Aylık büyüme:
25.71%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
138.30 USD
Maksimum:
800.36 USD (23.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.07% (800.27 USD)
Varlığa göre:
7.70% (153.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|636
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
WM Gold Avante – Ride the Gold Momentum!
Turn your portfolio into a growth engine. This signal is powered by a multi-confirmation strategy designed to capture the best XAU/USD opportunities.
Notes :
- This strategy is designed to run optimally on a Vantage Market (RAW account). Subscribers must ensure they are using the correct account setup to match order execution, spreads, and slippage tolerance.
- We recommend a minimum of $1,000–$2,000 for optimal lot scaling and risk distribution.
İnceleme yok
