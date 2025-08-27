- Büyüme
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
16 (53.33%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (46.67%)
En iyi işlem:
1 172.42 USD
En kötü işlem:
-519.09 USD
Brüt kâr:
5 737.04 USD (18 226 pips)
Brüt zarar:
-3 271.73 USD (10 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 365.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 599.93 USD (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
31.30%
Maks. mevduat yükü:
11.33%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
30 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
82.18 USD
Ortalama kâr:
358.57 USD
Ortalama zarar:
-233.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-909.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-909.40 USD (4)
Aylık büyüme:
16.44%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
203.10 USD
Maksimum:
909.40 USD (5.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.48% (909.40 USD)
Varlığa göre:
1.39% (230.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
4
96%
30
53%
31%
1.75
82.18
USD
USD
5%
1:200