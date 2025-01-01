Sinyaller / Excellent Gold LR
Ne yazık ki, Excellent Gold LR sinyali devre dışı ve kullanılamıyor
Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Bambang Cahbiantoro kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:
Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:
- Büyüme
- 679%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 65
- İşlemler
- 2869
- Kazanç
- 81%
- Kâr faktörü
- 3.62
- Maks. düşüş
- 41%
- Büyüme
- 1 023%
- Aboneler
- 9
- Haftalar
- 160
- İşlemler
- 1235
- Kazanç
- 91%
- Kâr faktörü
- 1.46
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 5 688%
- Aboneler
- 1
- Haftalar
- 319
- İşlemler
- 1934
- Kazanç
- 72%
- Kâr faktörü
- 1.93
- Maks. düşüş
- 38%
- Büyüme
- 1 249%
- Aboneler
- 31
- Haftalar
- 97
- İşlemler
- 275
- Kazanç
- 57%
- Kâr faktörü
- 1.75
- Maks. düşüş
- 35%
- Büyüme
- 1 638%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 32
- İşlemler
- 690
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 2.12
- Maks. düşüş
- 52%
- Büyüme
- 4 219%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 232
- İşlemler
- 7801
- Kazanç
- 76%
- Kâr faktörü
- 1.54
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 4 787%
- Aboneler
- 1
- Haftalar
- 192
- İşlemler
- 9458
- Kazanç
- 68%
- Kâr faktörü
- 1.72
- Maks. düşüş
- 42%
- Büyüme
- 1 042%
- Aboneler
- 20
- Haftalar
- 42
- İşlemler
- 1472
- Kazanç
- 60%
- Kâr faktörü
- 1.87
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 480%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 89
- İşlemler
- 782
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 2.02
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 25 452%
- Aboneler
- 33
- Haftalar
- 182
- İşlemler
- 3178
- Kazanç
- 76%
- Kâr faktörü
- 1.79
- Maks. düşüş
- 52%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.