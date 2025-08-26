SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MGrow
Dalia Baghdadi

MGrow

Dalia Baghdadi
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 48 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
OneRoyal-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
95 (51.07%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (48.92%)
En iyi işlem:
36.80 USD
En kötü işlem:
-110.90 USD
Brüt kâr:
579.31 USD (194 805 pips)
Brüt zarar:
-702.94 USD (118 296 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (48.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.01 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
47.43%
Maks. mevduat yükü:
33.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
102 (54.84%)
Satış işlemleri:
84 (45.16%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.66 USD
Ortalama kâr:
6.10 USD
Ortalama zarar:
-7.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-85.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-188.15 USD (5)
Aylık büyüme:
-24.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
210.59 USD
Maksimum:
319.34 USD (103.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.56% (319.76 USD)
Varlığa göre:
6.11% (93.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 123
EURUSD 7
GBPUSD 6
EURAUD 5
NZDUSD 5
NZDJPY 4
USDCHF 3
AUDCAD 3
USDJPY 3
BTCUSD 3
NZDCAD 3
EURJPY 3
GBPAUD 2
USDCAD 2
EURNZD 2
GBPJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 1
GBPCAD 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
GBPNZD 1
NQ100.U5 1
WTI 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -189
EURUSD 20
GBPUSD 3
EURAUD -8
NZDUSD 2
NZDJPY -10
USDCHF 9
AUDCAD 0
USDJPY 8
BTCUSD 6
NZDCAD -12
EURJPY 12
GBPAUD -7
USDCAD 6
EURNZD -2
GBPJPY 7
CHFJPY 7
AUDJPY 0
GBPCAD 6
AUDCHF 3
EURCAD 4
GBPCHF 0
GBPNZD 3
NQ100.U5 7
WTI 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.4K
EURUSD 1.9K
GBPUSD 376
EURAUD -1.3K
NZDUSD -41
NZDJPY -432
USDCHF 879
AUDCAD 77
USDJPY 1.3K
BTCUSD 60K
NZDCAD -566
EURJPY 826
GBPAUD -1.1K
USDCAD 602
EURNZD -248
GBPJPY 1.1K
CHFJPY 1K
AUDJPY 3
GBPCAD 300
AUDCHF 126
EURCAD 507
GBPCHF 8
GBPNZD 524
NQ100.U5 3.8K
WTI -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.80 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +48.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 7
Ava-Real 1-MT5
1.00 × 5
TickmillUK-Live
2.20 × 5
GOMarketsMU-Live
2.75 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
3.50 × 4
BlackBullMarkets-Live
4.75 × 4
ActivTradesCorp-Server
7.00 × 7
GBEbrokers-LIVE
7.20 × 5
HFMarketsGlobal-Live1
16.67 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.22 12:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 01:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 05:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 22:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MGrow
Ayda 48 USD
11%
0
0
USD
1.4K
USD
7
0%
186
51%
47%
0.82
-0.66
USD
33%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.