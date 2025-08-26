- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
95 (51.07%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (48.92%)
En iyi işlem:
36.80 USD
En kötü işlem:
-110.90 USD
Brüt kâr:
579.31 USD (194 805 pips)
Brüt zarar:
-702.94 USD (118 296 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (48.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.01 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
47.43%
Maks. mevduat yükü:
33.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
102 (54.84%)
Satış işlemleri:
84 (45.16%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.66 USD
Ortalama kâr:
6.10 USD
Ortalama zarar:
-7.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-85.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-188.15 USD (5)
Aylık büyüme:
-24.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
210.59 USD
Maksimum:
319.34 USD (103.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.56% (319.76 USD)
Varlığa göre:
6.11% (93.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|5
|NZDUSD
|5
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|3
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|3
|NZDCAD
|3
|EURJPY
|3
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|EURNZD
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|NQ100.U5
|1
|WTI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-189
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|3
|EURAUD
|-8
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|-10
|USDCHF
|9
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|6
|NZDCAD
|-12
|EURJPY
|12
|GBPAUD
|-7
|USDCAD
|6
|EURNZD
|-2
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|7
|AUDJPY
|0
|GBPCAD
|6
|AUDCHF
|3
|EURCAD
|4
|GBPCHF
|0
|GBPNZD
|3
|NQ100.U5
|7
|WTI
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.4K
|EURUSD
|1.9K
|GBPUSD
|376
|EURAUD
|-1.3K
|NZDUSD
|-41
|NZDJPY
|-432
|USDCHF
|879
|AUDCAD
|77
|USDJPY
|1.3K
|BTCUSD
|60K
|NZDCAD
|-566
|EURJPY
|826
|GBPAUD
|-1.1K
|USDCAD
|602
|EURNZD
|-248
|GBPJPY
|1.1K
|CHFJPY
|1K
|AUDJPY
|3
|GBPCAD
|300
|AUDCHF
|126
|EURCAD
|507
|GBPCHF
|8
|GBPNZD
|524
|NQ100.U5
|3.8K
|WTI
|-9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.80 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +48.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|1.00 × 5
|
TickmillUK-Live
|2.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|2.75 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|3.50 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|4.75 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|7.00 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|7.20 × 5
|
HFMarketsGlobal-Live1
|16.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 48 USD
11%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
7
0%
186
51%
47%
0.82
-0.66
USD
USD
33%
1:100