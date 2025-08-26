- Büyüme
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
54 (52.94%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (47.06%)
En iyi işlem:
37.28 EUR
En kötü işlem:
-15.40 EUR
Brüt kâr:
139.67 EUR (13 823 pips)
Brüt zarar:
-72.40 EUR (5 722 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (7.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
79.65 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
5.55%
Maks. mevduat yükü:
35.95%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
54 (52.94%)
Satış işlemleri:
48 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
0.66 EUR
Ortalama kâr:
2.59 EUR
Ortalama zarar:
-1.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-14.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-21.92 EUR (4)
Aylık büyüme:
6.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.66 EUR
Maksimum:
38.24 EUR (3.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.82% (38.39 EUR)
Varlığa göre:
2.48% (24.51 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|23
|EURUSD
|20
|USDCAD
|16
|AUDUSD
|10
|XAUUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|0
|EURUSD
|2
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|4
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|200
|USDJPY
|174
|EURUSD
|209
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|267
|XAUUSD
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|0.63 × 41
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.93 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
RoboForex-Pro
|11.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
