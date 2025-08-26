SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Golden Times ahead
Frank Alexander Nitsch

Golden Times ahead

Frank Alexander Nitsch
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
54 (52.94%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (47.06%)
En iyi işlem:
37.28 EUR
En kötü işlem:
-15.40 EUR
Brüt kâr:
139.67 EUR (13 823 pips)
Brüt zarar:
-72.40 EUR (5 722 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (7.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
79.65 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
5.55%
Maks. mevduat yükü:
35.95%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
54 (52.94%)
Satış işlemleri:
48 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
0.66 EUR
Ortalama kâr:
2.59 EUR
Ortalama zarar:
-1.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-14.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-21.92 EUR (4)
Aylık büyüme:
6.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.66 EUR
Maksimum:
38.24 EUR (3.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.82% (38.39 EUR)
Varlığa göre:
2.48% (24.51 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 25
USDJPY 23
EURUSD 20
USDCAD 16
AUDUSD 10
XAUUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1
USDJPY 0
EURUSD 2
USDCAD -2
AUDUSD 4
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 200
USDJPY 174
EURUSD 209
USDCAD 7
AUDUSD 267
XAUUSD 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.28 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -14.15 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
0.63 × 41
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.93 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
All about News.
İnceleme yok
2025.11.05 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 07:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 08:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 22:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 21:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 21:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 21:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
