Bogdan Ponomarev

RoST

Bogdan Ponomarev
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
29 (69.04%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (30.95%)
En iyi işlem:
23.04 USD
En kötü işlem:
-11.64 USD
Brüt kâr:
65.35 USD (136 518 pips)
Brüt zarar:
-48.39 USD (3 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (37.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.08 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
14.05%
Maks. mevduat yükü:
24.57%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
24 (57.14%)
Satış işlemleri:
18 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-3.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.52 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.66 USD
Maksimum:
26.35 USD (5.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.56% (26.35 USD)
Varlığa göre:
5.64% (26.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 5
AUDUSD 4
GBPAUD 4
GBPUSD 4
GBPCHF 4
USDJPY 3
EURGBP 3
AUDCHF 3
USDCHF 2
BTCUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 7
AUDUSD 3
GBPAUD -20
GBPUSD 18
GBPCHF -7
USDJPY -6
EURGBP -5
AUDCHF -5
USDCHF 2
BTCUSD 25
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 0
CHFJPY 0
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 623
AUDUSD 259
GBPAUD -1.6K
GBPUSD 1.2K
GBPCHF -369
USDJPY -385
EURGBP -267
AUDCHF -192
USDCHF 96
BTCUSD 133K
EURNZD 265
AUDCAD 100
EURCHF 76
XAGUSD 103
EURCAD 48
CHFJPY 15
EURUSD 63
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.04 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +37.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
Pepperstone-Demo02
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 9
OrbexGlobal-Live
0.37 × 35
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.65 × 176
ICMarketsSC-Live24
0.69 × 572
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live25
0.93 × 961
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live14
1.12 × 258
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.74 × 513
ICMarketsSC-Live07
2.00 × 216
47 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.19 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.07 18:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 21:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 21:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
