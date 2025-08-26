- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
29 (69.04%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (30.95%)
En iyi işlem:
23.04 USD
En kötü işlem:
-11.64 USD
Brüt kâr:
65.35 USD (136 518 pips)
Brüt zarar:
-48.39 USD (3 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (37.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.08 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
14.05%
Maks. mevduat yükü:
24.57%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
24 (57.14%)
Satış işlemleri:
18 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-3.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.52 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.66 USD
Maksimum:
26.35 USD (5.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.56% (26.35 USD)
Varlığa göre:
5.64% (26.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|4
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|4
|GBPCHF
|4
|USDJPY
|3
|EURGBP
|3
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|2
|BTCUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCHF
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|-20
|GBPUSD
|18
|GBPCHF
|-7
|USDJPY
|-6
|EURGBP
|-5
|AUDCHF
|-5
|USDCHF
|2
|BTCUSD
|25
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCHF
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|0
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|623
|AUDUSD
|259
|GBPAUD
|-1.6K
|GBPUSD
|1.2K
|GBPCHF
|-369
|USDJPY
|-385
|EURGBP
|-267
|AUDCHF
|-192
|USDCHF
|96
|BTCUSD
|133K
|EURNZD
|265
|AUDCAD
|100
|EURCHF
|76
|XAGUSD
|103
|EURCAD
|48
|CHFJPY
|15
|EURUSD
|63
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.04 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +37.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 9
|
OrbexGlobal-Live
|0.37 × 35
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.65 × 176
|
ICMarketsSC-Live24
|0.69 × 572
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live25
|0.93 × 961
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|1.12 × 258
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|1.74 × 513
|
ICMarketsSC-Live07
|2.00 × 216
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
460
USD
USD
6
0%
42
69%
14%
1.35
0.40
USD
USD
6%
1:100