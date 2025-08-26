- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
172 (90.52%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (9.47%)
En iyi işlem:
12.99 USD
En kötü işlem:
-29.33 USD
Brüt kâr:
637.79 USD (1 026 760 pips)
Brüt zarar:
-107.58 USD (271 267 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (89.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.72 USD (20)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
18.61%
Maks. mevduat yükü:
9.07%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
7.46
Alış işlemleri:
130 (68.42%)
Satış işlemleri:
60 (31.58%)
Kâr faktörü:
5.93
Beklenen getiri:
2.79 USD
Ortalama kâr:
3.71 USD
Ortalama zarar:
-5.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-71.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.07 USD (3)
Aylık büyüme:
68.77%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
71.07 USD (16.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.79% (71.07 USD)
Varlığa göre:
24.29% (65.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|178
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|546
|BTCUSD
|-15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|436K
|BTCUSD
|319K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
En iyi işlem: +12.99 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +89.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
VantageInternational-Live 3
|0.89 × 373
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
I'm daily trading and i using strategies by analysis technicals to make a high success.
İnceleme yok
