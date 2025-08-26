SinyallerBölümler
Tuan Nguyen

Win for All

Tuan Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 88%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
172 (90.52%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (9.47%)
En iyi işlem:
12.99 USD
En kötü işlem:
-29.33 USD
Brüt kâr:
637.79 USD (1 026 760 pips)
Brüt zarar:
-107.58 USD (271 267 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (89.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.72 USD (20)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
18.61%
Maks. mevduat yükü:
9.07%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
7.46
Alış işlemleri:
130 (68.42%)
Satış işlemleri:
60 (31.58%)
Kâr faktörü:
5.93
Beklenen getiri:
2.79 USD
Ortalama kâr:
3.71 USD
Ortalama zarar:
-5.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-71.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.07 USD (3)
Aylık büyüme:
68.77%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
71.07 USD (16.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.79% (71.07 USD)
Varlığa göre:
24.29% (65.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 178
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 546
BTCUSD -15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 436K
BTCUSD 319K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.99 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +89.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real4
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.11 × 427
VantageInternational-Live 11
0.20 × 476
FXView-Live
0.23 × 154
VantageInternational-Live 12
0.89 × 79
VantageInternational-Live 3
0.89 × 373
HantecMarkets-Server1
1.62 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.27 × 11
Exness-Real6
17.90 × 10
I'm daily trading and i using strategies by analysis technicals to make a high success.
İnceleme yok
2025.09.20 04:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.13 14:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 04:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 19:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 18:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
