SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 012
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 012

Ladislav Bastrnak
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 714
Kârla kapanan işlemler:
1 171 (68.31%)
Zararla kapanan işlemler:
543 (31.68%)
En iyi işlem:
149.13 EUR
En kötü işlem:
-45.12 EUR
Brüt kâr:
3 848.89 EUR (19 137 065 pips)
Brüt zarar:
-2 570.64 EUR (19 617 181 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (15.40 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
151.31 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
94.46%
Maks. mevduat yükü:
1.15%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
336
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
8.87
Alış işlemleri:
883 (51.52%)
Satış işlemleri:
831 (48.48%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
0.75 EUR
Ortalama kâr:
3.29 EUR
Ortalama zarar:
-4.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-84.62 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-132.01 EUR (5)
Aylık büyüme:
7.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
144.04 EUR (1.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.41% (144.04 EUR)
Varlığa göre:
3.69% (538.12 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1714
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -458K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.13 EUR
En kötü işlem: -45 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +15.40 EUR
Maksimum ardışık zarar: -84.62 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.26 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PROJEKT 8 ATOM 10 012
Ayda 999 USD
10%
0
0
USD
15K
EUR
5
100%
1 714
68%
94%
1.49
0.75
EUR
4%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.