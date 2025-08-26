- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
185 (68.51%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (31.48%)
En iyi işlem:
9.12 USD
En kötü işlem:
-21.45 USD
Brüt kâr:
492.24 USD (492 176 pips)
Brüt zarar:
-509.36 USD (507 388 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (33.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.70 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
14.11%
Maks. mevduat yükü:
13.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
146 (54.07%)
Satış işlemleri:
124 (45.93%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
2.66 USD
Ortalama zarar:
-5.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-87.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.64 USD (8)
Aylık büyüme:
-4.79%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.20 USD
Maksimum:
174.26 USD (29.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.89% (174.26 USD)
Varlığa göre:
20.85% (114.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-15K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.12 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +33.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
483
USD
USD
5
98%
270
68%
14%
0.96
-0.06
USD
USD
30%
1:500