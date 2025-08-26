SinyallerBölümler
Mohamed Mostafa

BTCExplosionGridEA

Mohamed Mostafa
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 117%
Exness-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
673
Kârla kapanan işlemler:
528 (78.45%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (21.55%)
En iyi işlem:
19.25 USD
En kötü işlem:
-19.92 USD
Brüt kâr:
734.49 USD (3 325 147 pips)
Brüt zarar:
-260.24 USD (1 131 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (24.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.16 USD (10)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
81.06%
Maks. mevduat yükü:
37.14%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
176
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.29
Alış işlemleri:
359 (53.34%)
Satış işlemleri:
314 (46.66%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-1.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-74.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.82 USD (6)
Aylık büyüme:
130.27%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.59 USD
Maksimum:
75.40 USD (15.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.60% (75.40 USD)
Varlığa göre:
18.96% (141.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 530
EURCADm 135
EURGBPm 5
NZDCADm 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 341
EURCADm 132
EURGBPm -1
NZDCADm 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 2.2M
EURCADm 18K
EURGBPm 97
NZDCADm 215
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.25 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +24.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This Expert Advisor (EA) is designed to trade volatile instruments like Bitcoin (BTC). Its core strategy is to identify a powerful initial market move (an "explosion candle") and then manage the position using a grid system and a basket trailing stop.

İnceleme yok
2025.09.27 01:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 00:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 00:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 02:51
Share of trading days is too low
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.27 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Share of trading days is too low
2025.08.27 01:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 00:51
Share of trading days is too low
2025.08.27 00:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.27 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 23:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 23:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 23:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 22:43
Share of trading days is too low
