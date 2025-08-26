- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
404
Kârla kapanan işlemler:
373 (92.32%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (7.67%)
En iyi işlem:
4.86 USD
En kötü işlem:
-6.40 USD
Brüt kâr:
310.52 USD (15 349 pips)
Brüt zarar:
-26.92 USD (1 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (36.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.74 USD (49)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
81.49%
Maks. mevduat yükü:
10.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
43.10
Alış işlemleri:
169 (41.83%)
Satış işlemleri:
235 (58.17%)
Kâr faktörü:
11.53
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
-0.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.58 USD (2)
Aylık büyüme:
24.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.58 USD (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.59% (6.58 USD)
Varlığa göre:
28.02% (331.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|284
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.86 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
5
100%
404
92%
81%
11.53
0.70
USD
USD
28%
1:500