İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
84 (68.29%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (31.71%)
En iyi işlem:
4.30 EUR
En kötü işlem:
-5.16 EUR
Brüt kâr:
129.13 EUR (181 593 pips)
Brüt zarar:
-185.55 EUR (253 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (22.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
22.04 EUR (12)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
10.89%
Maks. mevduat yükü:
77.83%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
42 (34.15%)
Satış işlemleri:
81 (65.85%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-0.46 EUR
Ortalama kâr:
1.54 EUR
Ortalama zarar:
-4.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.24 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-15.24 EUR (4)
Aylık büyüme:
9.79%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.15 EUR
Maksimum:
64.19 EUR (35.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.92% (63.92 EUR)
Varlığa göre:
26.15% (2.22 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|BTCUSD
|34
|USDJPY
|23
|US500
|4
|ETHUSD
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-24
|BTCUSD
|-16
|USDJPY
|-7
|US500
|-10
|ETHUSD
|-8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|-54K
|USDJPY
|-87
|US500
|100
|ETHUSD
|-100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.30 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -15.24 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Alpari-MT5
|0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
FXView-Live
|0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 133
Exness-MT5Real15
|0.64 × 58
Exness-MT5Real12
|0.70 × 20
Weltrade-Real
|1.71 × 7
Exness-MT5Real
|2.83 × 12
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
Exness-MT5Real8
|12.06 × 4342
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-19%
0
0
USD
USD
41
EUR
EUR
13
4%
123
68%
11%
0.69
-0.46
EUR
EUR
43%
1:500