SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / King Trade
Krismunandar

King Trade

Krismunandar
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -19%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
84 (68.29%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (31.71%)
En iyi işlem:
4.30 EUR
En kötü işlem:
-5.16 EUR
Brüt kâr:
129.13 EUR (181 593 pips)
Brüt zarar:
-185.55 EUR (253 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (22.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
22.04 EUR (12)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
10.89%
Maks. mevduat yükü:
77.83%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
42 (34.15%)
Satış işlemleri:
81 (65.85%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-0.46 EUR
Ortalama kâr:
1.54 EUR
Ortalama zarar:
-4.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.24 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-15.24 EUR (4)
Aylık büyüme:
9.79%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.15 EUR
Maksimum:
64.19 EUR (35.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.92% (63.92 EUR)
Varlığa göre:
26.15% (2.22 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 61
BTCUSD 34
USDJPY 23
US500 4
ETHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -24
BTCUSD -16
USDJPY -7
US500 -10
ETHUSD -8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -18K
BTCUSD -54K
USDJPY -87
US500 100
ETHUSD -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.30 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -15.24 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 133
Exness-MT5Real15
0.64 × 58
Exness-MT5Real12
0.70 × 20
Weltrade-Real
1.71 × 7
Exness-MT5Real
2.83 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.06 × 4342
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
İnceleme yok
2025.09.11 17:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
