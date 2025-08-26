Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1 0.00 × 10 Exness-MT5Real18 0.00 × 2 VantageFX-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 1 Weltrade-Real 0.00 × 17 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 Exness-MT5Real10 0.25 × 12 OctaFX-Real2 0.25 × 4 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-5 0.55 × 33 GOMarketsIntl-Live 0.67 × 3 OxSecurities-Live 0.75 × 4 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.29 × 11837 itexsys-Platform 1.40 × 10 Exness-MT5Real11 1.67 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.73 × 350 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 GOMarketsMU-Live 2.04 × 522 VantageInternational-Live 4 2.12 × 26 82 daha fazla...