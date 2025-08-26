- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 279
Kârla kapanan işlemler:
1 632 (71.61%)
Zararla kapanan işlemler:
647 (28.39%)
En iyi işlem:
48.85 USD
En kötü işlem:
-99.88 USD
Brüt kâr:
6 121.46 USD (9 201 221 pips)
Brüt zarar:
-3 703.26 USD (3 223 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
127 (533.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
533.76 USD (127)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
56.91%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
524
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.07
Alış işlemleri:
2 095 (91.93%)
Satış işlemleri:
184 (8.07%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
3.75 USD
Ortalama zarar:
-5.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
113 (-781.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-781.18 USD (113)
Aylık büyüme:
34.62%
Yıllık tahmin:
420.07%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
788.28 USD (30.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.90% (788.28 USD)
Varlığa göre:
41.34% (1 423.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|983
|BTCUSD
|430
|GBPCAD
|251
|CHFJPY
|247
|GBPNZD
|125
|EURCAD
|69
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|33
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|20
|CADCHF
|10
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|987
|BTCUSD
|592
|GBPCAD
|200
|CHFJPY
|-26
|GBPNZD
|-722
|EURCAD
|831
|CADJPY
|90
|NZDJPY
|66
|USDCAD
|305
|NZDCAD
|87
|CADCHF
|47
|GBPJPY
|70
|GBPUSD
|67
|USDJPY
|-177
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|100K
|BTCUSD
|5.9M
|GBPCAD
|30K
|CHFJPY
|-302
|GBPNZD
|-119K
|EURCAD
|12K
|CADJPY
|7.6K
|NZDJPY
|5.7K
|USDCAD
|4K
|NZDCAD
|5.5K
|CADCHF
|2.2K
|GBPJPY
|1.5K
|GBPUSD
|1.9K
|USDJPY
|-855
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.85 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 127
Maksimum ardışık kayıp: 113
Maksimum ardışık kâr: +533.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -781.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 12
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|0.67 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 11837
|
itexsys-Platform
|1.40 × 10
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.73 × 350
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
VantageInternational-Live 4
|2.12 × 26
这是我的第三代EA 天网EA的组合，本来这天网EA交易一个品种已经是效果特别好的，强过别人一个策略组合了，此策略还是9个品种的组合，
盈利那是特别地快，经测试，从25年1月1日到现在，账号只放2000美元资金的情况下，到8月份单利已经1500%了，本策略主打盈利效率，
你如果在乎回撤，放大点资金就行了，我是只保持2000美元资金就够了！（如有止损，再加到2000美元就行了）
本信号的订阅价现在只是开始时的优惠价，它的价值远超这个价格，后面会不断涨价，可能到全网最高价……
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 69 USD
149%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
42
92%
2 279
71%
100%
1.65
1.06
USD
USD
41%
1:500