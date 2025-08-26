SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Zhanjiang Liang Quant 9
Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 9

Fu Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 69 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 149%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 279
Kârla kapanan işlemler:
1 632 (71.61%)
Zararla kapanan işlemler:
647 (28.39%)
En iyi işlem:
48.85 USD
En kötü işlem:
-99.88 USD
Brüt kâr:
6 121.46 USD (9 201 221 pips)
Brüt zarar:
-3 703.26 USD (3 223 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
127 (533.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
533.76 USD (127)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
56.91%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
524
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.07
Alış işlemleri:
2 095 (91.93%)
Satış işlemleri:
184 (8.07%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
3.75 USD
Ortalama zarar:
-5.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
113 (-781.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-781.18 USD (113)
Aylık büyüme:
34.62%
Yıllık tahmin:
420.07%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
788.28 USD (30.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.90% (788.28 USD)
Varlığa göre:
41.34% (1 423.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 983
BTCUSD 430
GBPCAD 251
CHFJPY 247
GBPNZD 125
EURCAD 69
CADJPY 67
NZDJPY 33
USDCAD 27
NZDCAD 20
CADCHF 10
GBPJPY 7
GBPUSD 7
USDJPY 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 987
BTCUSD 592
GBPCAD 200
CHFJPY -26
GBPNZD -722
EURCAD 831
CADJPY 90
NZDJPY 66
USDCAD 305
NZDCAD 87
CADCHF 47
GBPJPY 70
GBPUSD 67
USDJPY -177
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 100K
BTCUSD 5.9M
GBPCAD 30K
CHFJPY -302
GBPNZD -119K
EURCAD 12K
CADJPY 7.6K
NZDJPY 5.7K
USDCAD 4K
NZDCAD 5.5K
CADCHF 2.2K
GBPJPY 1.5K
GBPUSD 1.9K
USDJPY -855
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.85 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 127
Maksimum ardışık kayıp: 113
Maksimum ardışık kâr: +533.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -781.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 10
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.25 × 12
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
GOMarketsIntl-Live
0.67 × 3
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 11837
itexsys-Platform
1.40 × 10
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.73 × 350
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
VantageInternational-Live 4
2.12 × 26
82 daha fazla...
这是我的第三代EA 天网EA的组合，本来这天网EA交易一个品种已经是效果特别好的，强过别人一个策略组合了，此策略还是9个品种的组合，

盈利那是特别地快，经测试，从25年1月1日到现在，账号只放2000美元资金的情况下，到8月份单利已经1500%了，本策略主打盈利效率，

你如果在乎回撤，放大点资金就行了，我是只保持2000美元资金就够了！（如有止损，再加到2000美元就行了）

本信号的订阅价现在只是开始时的优惠价，它的价值远超这个价格，后面会不断涨价，可能到全网最高价……

İnceleme yok
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 22:04
Share of trading days is too low
2025.10.05 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 21:04
Share of trading days is too low
2025.10.05 12:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 23:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 21:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 17:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
