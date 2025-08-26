- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
161 (78.92%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (21.08%)
En iyi işlem:
69.26 USD
En kötü işlem:
-20.60 USD
Brüt kâr:
1 081.97 USD (37 382 pips)
Brüt zarar:
-295.58 USD (13 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (99.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.74 USD (19)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
97.86%
Maks. mevduat yükü:
3.98%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.27
Alış işlemleri:
126 (61.76%)
Satış işlemleri:
78 (38.24%)
Kâr faktörü:
3.66
Beklenen getiri:
3.85 USD
Ortalama kâr:
6.72 USD
Ortalama zarar:
-6.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-61.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.93 USD (4)
Aylık büyüme:
0.86%
Yıllık tahmin:
10.39%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
64.10 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.62% (63.19 USD)
Varlığa göre:
0.77% (77.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|787
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +69.26 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +99.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
XMGlobal-MT5 12
|10.00 × 2
