SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Longchau123
Ho Nam Ha

Longchau123

Ho Nam Ha
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
161 (78.92%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (21.08%)
En iyi işlem:
69.26 USD
En kötü işlem:
-20.60 USD
Brüt kâr:
1 081.97 USD (37 382 pips)
Brüt zarar:
-295.58 USD (13 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (99.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.74 USD (19)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
97.86%
Maks. mevduat yükü:
3.98%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.27
Alış işlemleri:
126 (61.76%)
Satış işlemleri:
78 (38.24%)
Kâr faktörü:
3.66
Beklenen getiri:
3.85 USD
Ortalama kâr:
6.72 USD
Ortalama zarar:
-6.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-61.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.93 USD (4)
Aylık büyüme:
0.86%
Yıllık tahmin:
10.39%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
64.10 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.62% (63.19 USD)
Varlığa göre:
0.77% (77.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 787
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 23K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.26 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +99.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
XMGlobal-MT5 12
10.00 × 2
12 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Longchau123
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
10K
USD
32
92%
204
78%
98%
3.66
3.85
USD
1%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.