Ca Phu Minh

Gold cinema

0 inceleme
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -24%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
239
Kârla kapanan işlemler:
179 (74.89%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (25.10%)
En iyi işlem:
223.88 USD
En kötü işlem:
-1 420.34 USD
Brüt kâr:
4 661.63 USD (147 942 pips)
Brüt zarar:
-4 898.01 USD (88 270 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (865.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
865.31 USD (28)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
35.74%
Maks. mevduat yükü:
69.55%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
214 (89.54%)
Satış işlemleri:
25 (10.46%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.99 USD
Ortalama kâr:
26.04 USD
Ortalama zarar:
-81.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-158.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 761.29 USD (2)
Aylık büyüme:
-44.71%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
338.48 USD
Maksimum:
1 836.62 USD (73.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.49% (1 835.82 USD)
Varlığa göre:
60.55% (1 467.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb -236
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +223.88 USD
En kötü işlem: -1 420 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +865.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -158.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.16 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 20:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 01:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 23:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 19:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 19:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 18:39
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 08:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 01:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold cinema
Ayda 99 USD
-24%
0
0
USD
764
USD
8
99%
239
74%
36%
0.95
-0.99
USD
73%
1:500
