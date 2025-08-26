SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SNOW INC RB7
Kee Yul Roh

SNOW INC RB7

Kee Yul Roh
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
LandPrime-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
253
Kârla kapanan işlemler:
132 (52.17%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (47.83%)
En iyi işlem:
209.38 USD
En kötü işlem:
-184.33 USD
Brüt kâr:
3 089.91 USD (154 118 pips)
Brüt zarar:
-2 363.51 USD (121 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (105.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
235.11 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
97.78%
Maks. mevduat yükü:
17.37%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
105 (41.50%)
Satış işlemleri:
148 (58.50%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
2.87 USD
Ortalama kâr:
23.41 USD
Ortalama zarar:
-19.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-6.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-184.33 USD (1)
Aylık büyüme:
7.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.47 USD
Maksimum:
211.62 USD (2.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.07% (211.62 USD)
Varlığa göre:
35.02% (3 753.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 34
GBPJPY 26
SP500 22
US100 20
USDCAD 13
EURJPY 13
USDCHF 12
GBPUSD 11
EURUSD 9
NZDUSD 7
GBPAUD 7
GBPCAD 7
GBPCHF 7
AUDUSD 7
EURGBP 6
EURNZD 5
EURCHF 5
EURCAD 5
EURAUD 5
NZDJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 5
CHFJPY 5
AUDCAD 3
CADCHF 3
AUDCHF 3
AUDNZD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 730
GBPJPY 241
SP500 -71
US100 97
USDCAD -1
EURJPY 114
USDCHF -30
GBPUSD -213
EURUSD 226
NZDUSD 32
GBPAUD -69
GBPCAD -61
GBPCHF -88
AUDUSD -58
EURGBP -55
EURNZD 20
EURCHF -43
EURCAD -22
EURAUD -28
NZDJPY -14
AUDJPY 11
CADJPY 27
CHFJPY 40
AUDCAD -33
CADCHF -7
AUDCHF -17
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 5.4K
GBPJPY 846
SP500 -36K
US100 67K
USDCAD -473
EURJPY 1.4K
USDCHF 513
GBPUSD -2.4K
EURUSD 725
NZDUSD 354
GBPAUD -1.2K
GBPCAD -986
GBPCHF -788
AUDUSD -596
EURGBP -417
EURNZD 549
EURCHF -441
EURCAD -397
EURAUD -607
NZDJPY -282
AUDJPY 223
CADJPY 549
CHFJPY 862
AUDCAD -574
CADCHF -24
AUDCHF -100
AUDNZD 114
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +209.38 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +105.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LandPrime-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 06:23
Share of trading days is too low
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 06:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 11:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SNOW INC RB7
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
11K
USD
5
0%
253
52%
98%
1.30
2.87
USD
35%
1:500
