Sinyaller / MetaTrader 4 / Stable Growth Signal
Junaid Khalid Khalid

Stable Growth Signal

Junaid Khalid Khalid
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
18 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (25.00%)
En iyi işlem:
9.52 USD
En kötü işlem:
-36.46 USD
Brüt kâr:
76.08 USD (3 118 pips)
Brüt zarar:
-49.58 USD (2 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (29.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.64 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
81.49%
Maks. mevduat yükü:
9.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
7 (29.17%)
Satış işlemleri:
17 (70.83%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
4.23 USD
Ortalama zarar:
-8.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.46 USD (1)
Aylık büyüme:
2.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
36.46 USD (3.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.05% (36.46 USD)
Varlığa göre:
19.45% (228.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm 693
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.52 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +29.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


Launch your wealth to new heights with Stable Growth Signal,

Targeting 5-7% monthly gains through smart forex trades,

This strategy combines disciplined risk management with steady profits. Perfect for earning passive income effortlessly.

Join now and watch your investments grow with us


İnceleme yok
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.18 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 03:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 08:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 17:35
Share of trading days is too low
2025.08.27 17:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 09:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 09:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.