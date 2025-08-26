Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live 0.00 × 14 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 5 FusionMarkets-Live 0.00 × 80 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.11 × 46 FXFlatMT5-LiveServer 0.12 × 42 Darwinex-Live 0.13 × 48 ICMarketsSC-MT5-4 0.25 × 256 RoboForex-ECN 0.28 × 133 SwissquoteLtd-Server 0.32 × 22 Exness-MT5Real6 0.33 × 6 ForexTimeFXTM-Live01 0.35 × 72 AdmiralMarkets-Live 0.35 × 423 GOMarketsMU-Live 0.35 × 178 OctaFX-Real 0.41 × 100 XMGlobal-MT5 8 0.52 × 33 OctaFX-Real2 0.60 × 5 Exness-MT5Real 0.63 × 52 ForexClub-MT5 Real Server 0.81 × 427 AMarkets-Real 1.00 × 1 Alpari-MT5 1.13 × 2231 RoboForex-MetaTrader 5 1.19 × 174 ICMarkets-MT5 1.24 × 396 Exness-MT5Real15 1.30 × 126 BlackBullMarkets-Live 2.00 × 1 21 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya