İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
30 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (11.76%)
En iyi işlem:
2.01 USD
En kötü işlem:
-0.77 USD
Brüt kâr:
33.46 USD (3 514 pips)
Brüt zarar:
-2.01 USD (228 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (12.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.94 USD (12)
Sharpe oranı:
1.44
Alım-satım etkinliği:
77.07%
Maks. mevduat yükü:
1.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
40.84
Alış işlemleri:
16 (47.06%)
Satış işlemleri:
18 (52.94%)
Kâr faktörü:
16.65
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-0.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.77 USD (1)
Aylık büyüme:
0.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.77 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (0.77 USD)
Varlığa göre:
4.96% (250.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|AUDCAD
|5
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|23
|AUDCAD
|4
|EURUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.3K
|AUDCAD
|525
|EURUSD
|510
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.01 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 80
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.11 × 46
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.12 × 42
|
Darwinex-Live
|0.13 × 48
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.25 × 256
|
RoboForex-ECN
|0.28 × 133
|
SwissquoteLtd-Server
|0.32 × 22
|
Exness-MT5Real6
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.35 × 72
|
AdmiralMarkets-Live
|0.35 × 423
|
GOMarketsMU-Live
|0.35 × 178
|
OctaFX-Real
|0.41 × 100
|
XMGlobal-MT5 8
|0.52 × 33
|
OctaFX-Real2
|0.60 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.63 × 52
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.81 × 427
|
AMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.13 × 2231
|
RoboForex-MetaTrader 5
|1.19 × 174
|
ICMarkets-MT5
|1.24 × 396
|
Exness-MT5Real15
|1.30 × 126
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
2
100%
34
88%
77%
16.64
0.93
USD
USD
5%
1:500