- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
341
Kârla kapanan işlemler:
268 (78.59%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (21.41%)
En iyi işlem:
41.97 USD
En kötü işlem:
-49.32 USD
Brüt kâr:
1 648.68 USD (97 009 pips)
Brüt zarar:
-458.15 USD (38 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (167.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.56 USD (10)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
31.03%
Maks. mevduat yükü:
7.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
264 (77.42%)
Satış işlemleri:
77 (22.58%)
Kâr faktörü:
3.60
Beklenen getiri:
3.49 USD
Ortalama kâr:
6.15 USD
Ortalama zarar:
-6.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-25.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-242.23 USD (6)
Aylık büyüme:
38.59%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
242.23 USD (10.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.77% (242.23 USD)
Varlığa göre:
18.35% (687.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.97 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +167.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
