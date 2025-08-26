SinyallerBölümler
Christian Talar

CORRELATION Cross Pairs

Christian Talar
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 600%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 775
Kârla kapanan işlemler:
1 944 (70.05%)
Zararla kapanan işlemler:
831 (29.95%)
En iyi işlem:
27.55 USD
En kötü işlem:
-52.35 USD
Brüt kâr:
5 212.57 USD (2 255 037 pips)
Brüt zarar:
-3 713.71 USD (439 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (106.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.57 USD (17)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.82%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
153
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
15.41
Alış işlemleri:
1 295 (46.67%)
Satış işlemleri:
1 480 (53.33%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-4.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-92.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.23 USD (9)
Aylık büyüme:
58.35%
Yıllık tahmin:
708.01%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
97.26 USD (10.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.98% (97.26 USD)
Varlığa göre:
29.26% (511.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 573
GBPAUD 484
EURJPY 441
EURAUD 438
GBPCAD 337
EURCAD 296
AUDCAD 127
EURGBP 59
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 595
GBPAUD 283
EURJPY 253
EURAUD 107
GBPCAD 49
EURCAD 58
AUDCAD 168
EURGBP -29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 71K
GBPAUD 40K
EURJPY 25K
EURAUD 10K
GBPCAD 1.9K
EURCAD 2.6K
AUDCAD 18K
EURGBP -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.55 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +106.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.12 × 502
FXOpen-MT5
0.14 × 7
PurpleTrading-Live
0.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 84
Exness-MT5Real8
0.38 × 60
ICMarketsSC-MT5-2
0.48 × 21
GoMarkets-Live
0.59 × 63
Exness-MT5Real
1.75 × 51
Coinexx-Live
2.25 × 16
Exness-MT5Real6
3.80 × 488
AdmiralMarkets-Live
7.00 × 1
Save & Steady Growing signal


Thanks a lot for subscribing

Hope we are growing together


İnceleme yok
2025.11.09 01:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.06 15:56
No swaps are charged on the signal account
