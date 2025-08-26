SinyallerBölümler
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Gold SS

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 306%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
400
Kârla kapanan işlemler:
355 (88.75%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (11.25%)
En iyi işlem:
146.60 USD
En kötü işlem:
-130.04 USD
Brüt kâr:
5 920.11 USD (224 170 pips)
Brüt zarar:
-611.69 USD (59 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (272.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 447.11 USD (27)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
75.78%
Maks. mevduat yükü:
16.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
110
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
39.29
Alış işlemleri:
377 (94.25%)
Satış işlemleri:
23 (5.75%)
Kâr faktörü:
9.68
Beklenen getiri:
13.27 USD
Ortalama kâr:
16.68 USD
Ortalama zarar:
-13.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.12 USD (2)
Aylık büyüme:
198.65%
Yıllık tahmin:
2 410.34%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
135.12 USD (6.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.23% (135.12 USD)
Varlığa göre:
33.68% (985.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 347
EURUSD 9
USDJPY 8
BTCUSD 8
EURJPY 6
AUDUSD 4
GBPUSD 4
AUDJPY 3
AUDCAD 3
GBPJPY 2
CADJPY 1
EURAUD 1
USDCHF 1
US30 1
JP225 1
XRPUSD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.3K
EURUSD -16
USDJPY -9
BTCUSD 19
EURJPY 5
AUDUSD 6
GBPUSD -6
AUDJPY -3
AUDCAD 0
GBPJPY -11
CADJPY -1
EURAUD -2
USDCHF -4
US30 11
JP225 0
XRPUSD -2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 106K
EURUSD -1K
USDJPY -124
BTCUSD 60K
EURJPY 61
AUDUSD -228
GBPUSD -600
AUDJPY -88
AUDCAD 45
GBPJPY -511
CADJPY -41
EURAUD -172
USDCHF -178
US30 5.4K
JP225 -120
XRPUSD -3.6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +146.60 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +272.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
LandFX-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
FreshForex-MT5
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
OneRoyal-Server
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
MilliniumFortune-Live
0.00 × 4
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
0.13 × 24
282 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 00:43
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold SS
Ayda 33 USD
306%
0
0
USD
6.8K
USD
24
22%
400
88%
76%
9.67
13.27
USD
34%
1:500
