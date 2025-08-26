- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
400
Kârla kapanan işlemler:
355 (88.75%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (11.25%)
En iyi işlem:
146.60 USD
En kötü işlem:
-130.04 USD
Brüt kâr:
5 920.11 USD (224 170 pips)
Brüt zarar:
-611.69 USD (59 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (272.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 447.11 USD (27)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
75.78%
Maks. mevduat yükü:
16.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
110
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
39.29
Alış işlemleri:
377 (94.25%)
Satış işlemleri:
23 (5.75%)
Kâr faktörü:
9.68
Beklenen getiri:
13.27 USD
Ortalama kâr:
16.68 USD
Ortalama zarar:
-13.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.12 USD (2)
Aylık büyüme:
198.65%
Yıllık tahmin:
2 410.34%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
135.12 USD (6.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.23% (135.12 USD)
Varlığa göre:
33.68% (985.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|EURUSD
|9
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|8
|EURJPY
|6
|AUDUSD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|3
|AUDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|USDCHF
|1
|US30
|1
|JP225
|1
|XRPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.3K
|EURUSD
|-16
|USDJPY
|-9
|BTCUSD
|19
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|-6
|AUDJPY
|-3
|AUDCAD
|0
|GBPJPY
|-11
|CADJPY
|-1
|EURAUD
|-2
|USDCHF
|-4
|US30
|11
|JP225
|0
|XRPUSD
|-2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|106K
|EURUSD
|-1K
|USDJPY
|-124
|BTCUSD
|60K
|EURJPY
|61
|AUDUSD
|-228
|GBPUSD
|-600
|AUDJPY
|-88
|AUDCAD
|45
|GBPJPY
|-511
|CADJPY
|-41
|EURAUD
|-172
|USDCHF
|-178
|US30
|5.4K
|JP225
|-120
|XRPUSD
|-3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +146.60 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +272.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 4
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.13 × 24
