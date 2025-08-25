SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Crypto Killer TURBO
Armin Heshmat

Crypto Killer TURBO

Armin Heshmat
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
149 (71.63%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (28.37%)
En iyi işlem:
7.27 EUR
En kötü işlem:
-17.39 EUR
Brüt kâr:
111.30 EUR (1 052 662 pips)
Brüt zarar:
-107.39 EUR (1 061 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (9.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
26.25 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
5.51%
Maks. mevduat yükü:
45.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
107 (51.44%)
Satış işlemleri:
101 (48.56%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.02 EUR
Ortalama kâr:
0.75 EUR
Ortalama zarar:
-1.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-9.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.51 EUR (2)
Aylık büyüme:
-19.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
28.92 EUR (33.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.31% (28.92 EUR)
Varlığa göre:
19.51% (15.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 193
USDJPY 8
EURUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 6
USDJPY 0
EURUSD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -8.7K
USDJPY 92
EURUSD -49
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.27 EUR
En kötü işlem: -17 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.33 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.06 × 18
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live25
0.86 × 320
ICMarketsSC-Live26
0.89 × 179
ICMarketsSC-Live24
1.03 × 299
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.29 × 49
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
2.21 × 14
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
RoboForex-ECN-2
2.78 × 103
TradersGlobalGroup-Live
2.78 × 18
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
21 daha fazla...
Crypto Killer EA links:  


🚀 Crypto Killer – Mastering Breakout Trading
Welcome to Crypto Killer, a revolutionary trading system crafted specifically for BTCUSD.
Our methodology harnesses the power of breakout trading, seamlessly integrating intelligent risk management techniques to maximize potential gains.

⚜️Key Features:
 🔰Tailored for BTCUSD’s volatility
 🔰Effective even with wider spreads
 🔰Fully automated risk management with tight stop-loss 🎯
 🔰Hands-free entry and exit points 

📊 Performance:
 • Access to 3 live signals on MQL5, results available for review
💡 EA is designed for those who seek consistent breakout opportunities while maintaining strict risk control.

🔥 If you are not yet registered with this broker, you can first sign up using this Link:(https://www.vtmarkets.com/trade-now/?affid=9290020) ,then use the link below to join the PAMM acc

👉 Join Crypto Killer PAMM acc:  (https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/998/ow07iw2o)


İnceleme yok
