- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
149 (71.63%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (28.37%)
En iyi işlem:
7.27 EUR
En kötü işlem:
-17.39 EUR
Brüt kâr:
111.30 EUR (1 052 662 pips)
Brüt zarar:
-107.39 EUR (1 061 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (9.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
26.25 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
5.51%
Maks. mevduat yükü:
45.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
107 (51.44%)
Satış işlemleri:
101 (48.56%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.02 EUR
Ortalama kâr:
0.75 EUR
Ortalama zarar:
-1.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-9.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.51 EUR (2)
Aylık büyüme:
-19.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
28.92 EUR (33.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.31% (28.92 EUR)
Varlığa göre:
19.51% (15.85 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|193
|USDJPY
|8
|EURUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|0
|EURUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-8.7K
|USDJPY
|92
|EURUSD
|-49
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.27 EUR
En kötü işlem: -17 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.33 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.06 × 18
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live25
|0.86 × 320
|
ICMarketsSC-Live26
|0.89 × 179
|
ICMarketsSC-Live24
|1.03 × 299
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.29 × 49
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|2.21 × 14
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.78 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
Crypto Killer EA links:
🚀 Crypto Killer – Mastering Breakout Trading
Welcome to Crypto Killer, a revolutionary trading system crafted specifically for BTCUSD.
Our methodology harnesses the power of breakout trading, seamlessly integrating intelligent risk management techniques to maximize potential gains.
⚜️Key Features:
🔰Tailored for BTCUSD’s volatility
🔰Effective even with wider spreads
🔰Fully automated risk management with tight stop-loss 🎯
🔰Hands-free entry and exit points
📊 Performance:
• Access to 3 live signals on MQL5, results available for review
✅Signal PAMM : (https://www.mql5.com/en/signals/2332299?source=Site+Signals+My)
💡 EA is designed for those who seek consistent breakout opportunities while maintaining strict risk control.
🔥 If you are not yet registered with this broker, you can first sign up using this Link:(https://www.vtmarkets.com/trade-now/?affid=9290020) ,then use the link below to join the PAMM acc
👉 Join Crypto Killer PAMM acc: (https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/998/ow07iw2o)
