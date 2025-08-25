SinyallerBölümler
Kantamate Phontiptokul

Pique Castle Oil

Kantamate Phontiptokul
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 740
Kârla kapanan işlemler:
1 739 (99.94%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.06%)
En iyi işlem:
7.22 USD
En kötü işlem:
-2.18 USD
Brüt kâr:
943.90 USD (93 068 pips)
Brüt zarar:
-2.18 USD (217 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1525 (836.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
836.62 USD (1525)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.47%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
431.98
Alış işlemleri:
1 739 (99.94%)
Satış işlemleri:
1 (0.06%)
Kâr faktörü:
432.98
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
0.54 USD
Ortalama zarar:
-2.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.18 USD (1)
Aylık büyüme:
0.11%
Yıllık tahmin:
2.16%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.18 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.04% (2.18 USD)
Varlığa göre:
29.16% (792.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 1736
VIX-APR25 1
GOLD 1
VIX-SEP25 1
VIX-OCT25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 943
VIX-APR25 -2
GOLD 1
VIX-SEP25 0
VIX-OCT25 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 93K
VIX-APR25 -217
GOLD 65
VIX-SEP25 2
VIX-OCT25 3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.22 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1525
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +836.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 22:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 13:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 10:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
