SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Work Again
Sergey Petrov

Work Again

Sergey Petrov
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -55%
Alpari-ECN1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
28 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (53.33%)
En iyi işlem:
142.64 USD
En kötü işlem:
-367.04 USD
Brüt kâr:
1 529.62 USD (286 139 pips)
Brüt zarar:
-2 284.71 USD (74 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (663.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
663.18 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
71.31%
Maks. mevduat yükü:
182.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
12 (20.00%)
Satış işlemleri:
48 (80.00%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-12.58 USD
Ortalama kâr:
54.63 USD
Ortalama zarar:
-71.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-989.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-989.21 USD (13)
Aylık büyüme:
-55.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
755.09 USD
Maksimum:
1 790.07 USD (74.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.41% (1 790.07 USD)
Varlığa göre:
65.59% (997.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 28
RIPPLE 12
ETHEREUM 8
EURUSD 6
NZDUSD 4
BITCOIN 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -1.5K
RIPPLE -108
ETHEREUM 369
EURUSD 217
NZDUSD 136
BITCOIN 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -11K
RIPPLE 13K
ETHEREUM 90K
EURUSD 2.2K
NZDUSD 975
BITCOIN 116K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +142.64 USD
En kötü işlem: -367 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +663.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -989.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-ECN1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
FSMSmart-Primary
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
AnzoCapital-Live
0.00 × 10
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 1
BetaMGM-Server
0.00 × 1
MarketsTrade-Real
0.00 × 3
GlencoePartners-Real1
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
MocazFinancial-Live
0.00 × 7
Leverate-Europe
0.00 × 3
SuperForex-Real
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 2
TOPFX-Live Server
0.00 × 6
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
SquaredMT4-Live
0.00 × 1
SucabaEnterpriseLtd-Live2
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 3
TechInvest-Server
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-DEMO
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
GlobalConsultingGroup-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
OctaFX-Real2
0.00 × 1
589 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 02:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 01:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 21:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.12 20:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Work Again
Ayda 30 USD
-55%
0
0
USD
616
USD
5
0%
60
46%
71%
0.66
-12.58
USD
74%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.