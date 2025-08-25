- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
28 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (53.33%)
En iyi işlem:
142.64 USD
En kötü işlem:
-367.04 USD
Brüt kâr:
1 529.62 USD (286 139 pips)
Brüt zarar:
-2 284.71 USD (74 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (663.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
663.18 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
71.31%
Maks. mevduat yükü:
182.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
12 (20.00%)
Satış işlemleri:
48 (80.00%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-12.58 USD
Ortalama kâr:
54.63 USD
Ortalama zarar:
-71.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-989.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-989.21 USD (13)
Aylık büyüme:
-55.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
755.09 USD
Maksimum:
1 790.07 USD (74.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.41% (1 790.07 USD)
Varlığa göre:
65.59% (997.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|28
|RIPPLE
|12
|ETHEREUM
|8
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|4
|BITCOIN
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-1.5K
|RIPPLE
|-108
|ETHEREUM
|369
|EURUSD
|217
|NZDUSD
|136
|BITCOIN
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-11K
|RIPPLE
|13K
|ETHEREUM
|90K
|EURUSD
|2.2K
|NZDUSD
|975
|BITCOIN
|116K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +142.64 USD
En kötü işlem: -367 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +663.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -989.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-ECN1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 10
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 1
|
BetaMGM-Server
|0.00 × 1
|
MarketsTrade-Real
|0.00 × 3
|
GlencoePartners-Real1
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 7
|
Leverate-Europe
|0.00 × 3
|
SuperForex-Real
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 2
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 6
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
SquaredMT4-Live
|0.00 × 1
|
SucabaEnterpriseLtd-Live2
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 3
|
TechInvest-Server
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-DEMO
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalConsultingGroup-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-55%
0
0
USD
USD
616
USD
USD
5
0%
60
46%
71%
0.66
-12.58
USD
USD
74%
1:500