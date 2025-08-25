SinyallerBölümler
Mahmood Jalali

CafeTrade

Mahmood Jalali
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
302
Kârla kapanan işlemler:
197 (65.23%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (34.77%)
En iyi işlem:
30.08 USD
En kötü işlem:
-82.67 USD
Brüt kâr:
852.57 USD (10 221 pips)
Brüt zarar:
-1 134.67 USD (15 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (53.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.48 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
15.03%
Maks. mevduat yükü:
16.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
143 (47.35%)
Satış işlemleri:
159 (52.65%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-0.93 USD
Ortalama kâr:
4.33 USD
Ortalama zarar:
-10.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-201.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.73 USD (6)
Aylık büyüme:
-13.85%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
282.10 USD
Maksimum:
385.17 USD (18.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.92% (385.17 USD)
Varlığa göre:
9.30% (193.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 122
USDJPY 90
GBPUSD 38
.USTECHCash 18
.US500Cash 11
.US30Cash 10
NZDUSD 9
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -1
USDJPY -196
GBPUSD -67
.USTECHCash -37
.US500Cash 5
.US30Cash -4
NZDUSD 28
XAUUSD -10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 440
USDJPY -2.2K
GBPUSD -640
.USTECHCash -1.6K
.US500Cash -30
.US30Cash -110
NZDUSD 105
XAUUSD -653
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.08 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +53.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live04
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarkets-Live14
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 260
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
1.00 × 63
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
48 daha fazla...
hello
I am a forex trader with 10 years of experience
All my trades have stops and I am happy with a reasonable profit per month
If you would like, you can also copy my trades by connecting to my account
thanks
İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 13:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 11:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 10:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 16:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 15:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 15:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 14:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CafeTrade
Ayda 30 USD
-14%
0
0
USD
1.8K
USD
5
89%
302
65%
15%
0.75
-0.93
USD
18%
1:300
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

