- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
343
Kârla kapanan işlemler:
186 (54.22%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (45.77%)
En iyi işlem:
1 936.50 USD
En kötü işlem:
-2 318.00 USD
Brüt kâr:
11 221.46 USD (60 061 pips)
Brüt zarar:
-12 106.06 USD (58 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (532.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 084.46 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
53.12%
Maks. mevduat yükü:
78.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
239 (69.68%)
Satış işlemleri:
104 (30.32%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-2.58 USD
Ortalama kâr:
60.33 USD
Ortalama zarar:
-77.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-209.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 774.40 USD (3)
Aylık büyüme:
-17.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 685.42 USD
Maksimum:
4 926.46 USD (112.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.87% (4 926.46 USD)
Varlığa göre:
35.21% (2 686.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|331
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|4
|USDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|58
|GBPUSD
|-230
|XAGUSD
|-586
|USDCAD
|-127
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-440
|XAGUSD
|-476
|USDCAD
|-488
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 936.50 USD
En kötü işlem: -2 318 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +532.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -209.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 22
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 4
|
GMTKTech-Live1
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 87
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 51
|
Dukascopy-live-1
|0.18 × 17
|
FXCM-USDReal08
|0.30 × 50
|
ICMarkets-Live02
|0.66 × 50
|
ICMarkets-Live01
|0.68 × 62
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|6.50 × 4
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|7.75 × 12
欢迎三思后而订
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
-14%
0
0
USD
USD
8.5K
USD
USD
5
0%
343
54%
53%
0.92
-2.58
USD
USD
53%
1:200