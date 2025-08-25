- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
72 (45.28%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (54.72%)
En iyi işlem:
96.40 USD
En kötü işlem:
-72.10 USD
Brüt kâr:
1 059.79 USD (11 946 pips)
Brüt zarar:
-1 436.18 USD (18 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (83.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.50 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
3.21%
Maks. mevduat yükü:
97.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
112 (70.44%)
Satış işlemleri:
47 (29.56%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-2.37 USD
Ortalama kâr:
14.72 USD
Ortalama zarar:
-16.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-151.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-192.90 USD (8)
Aylık büyüme:
-55.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
376.39 USD
Maksimum:
484.54 USD (57.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.67% (484.54 USD)
Varlığa göre:
12.23% (61.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|87
|XAUUSD
|50
|EURUSD
|13
|US30
|8
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|-184
|XAUUSD
|-66
|EURUSD
|-138
|US30
|12
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|-4.4K
|XAUUSD
|-607
|EURUSD
|-138
|US30
|-1.5K
|USDCAD
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +96.40 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +83.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -151.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.03 × 39
|
GlobalPrime-Live
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|2.50 × 10
|
Pepperstone-Edge12
|2.84 × 11452
|
Pepperstone-Edge04
|2.85 × 357
|
GoDo-Live
|4.88 × 130
|
ICMarketsSC-Live26
|5.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 2
|
FXCM-USDReal04
|5.44 × 16
|
XMGlobal-Real 32
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|6.48 × 60
|
ICMarketsSC-Live20
|6.71 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|7.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-4
|7.21 × 39
|
RoboForex-ProCent-6
|9.23 × 135
|
Exness-Real8
|12.78 × 104
|
Just2Trade-Real
|21.00 × 1
good job
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-51%
0
0
USD
USD
356
USD
USD
5
0%
159
45%
3%
0.73
-2.37
USD
USD
58%
1:200