Sinyaller / MetaTrader 4 / Josecuba
Jose Raimel George Diaz

Josecuba

Jose Raimel George Diaz
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -51%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
72 (45.28%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (54.72%)
En iyi işlem:
96.40 USD
En kötü işlem:
-72.10 USD
Brüt kâr:
1 059.79 USD (11 946 pips)
Brüt zarar:
-1 436.18 USD (18 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (83.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.50 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
3.21%
Maks. mevduat yükü:
97.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
112 (70.44%)
Satış işlemleri:
47 (29.56%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-2.37 USD
Ortalama kâr:
14.72 USD
Ortalama zarar:
-16.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-151.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-192.90 USD (8)
Aylık büyüme:
-55.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
376.39 USD
Maksimum:
484.54 USD (57.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.67% (484.54 USD)
Varlığa göre:
12.23% (61.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 87
XAUUSD 50
EURUSD 13
US30 8
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -184
XAUUSD -66
EURUSD -138
US30 12
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 -4.4K
XAUUSD -607
EURUSD -138
US30 -1.5K
USDCAD 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.40 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +83.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -151.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
VantageInternational-Live 7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.03 × 39
GlobalPrime-Live
1.67 × 3
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
2.50 × 10
Pepperstone-Edge12
2.84 × 11452
Pepperstone-Edge04
2.85 × 357
GoDo-Live
4.88 × 130
ICMarketsSC-Live26
5.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 2
FXCM-USDReal04
5.44 × 16
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
6.48 × 60
ICMarketsSC-Live20
6.71 × 7
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
RoboForex-ProCent-4
7.21 × 39
RoboForex-ProCent-6
9.23 × 135
Exness-Real8
12.78 × 104
Just2Trade-Real
21.00 × 1
good job
İnceleme yok
2025.09.26 16:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 14:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.