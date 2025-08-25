SinyallerBölümler
khi321

GOLD1

khi321
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
69 (78.40%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (21.59%)
En iyi işlem:
400.29 USD
En kötü işlem:
-230.47 USD
Brüt kâr:
4 278.24 USD (12 176 pips)
Brüt zarar:
-1 367.34 USD (3 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (614.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
888.69 USD (4)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
3.63%
Maks. mevduat yükü:
21.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
7.22
Alış işlemleri:
81 (92.05%)
Satış işlemleri:
7 (7.95%)
Kâr faktörü:
3.13
Beklenen getiri:
33.08 USD
Ortalama kâr:
62.00 USD
Ortalama zarar:
-71.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-402.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-402.33 USD (3)
Aylık büyüme:
24.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.98 USD
Maksimum:
403.44 USD (3.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.06% (405.57 USD)
Varlığa göre:
21.58% (2 553.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 2.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +400.29 USD
En kötü işlem: -230 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +614.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -402.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

가입하지마요..

İnceleme yok
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No swaps are charged
2025.09.15 17:09
No swaps are charged
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 01:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 20:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 19:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 21:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 21:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 20:35
Share of trading days is too low
2025.08.26 20:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 13:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
