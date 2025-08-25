SinyallerBölümler
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

My4xFundsDarwinex1

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 753
Kârla kapanan işlemler:
1 725 (98.40%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (1.60%)
En iyi işlem:
1 656.78 EUR
En kötü işlem:
-1 172.56 EUR
Brüt kâr:
25 517.94 EUR (365 093 pips)
Brüt zarar:
-4 372.44 EUR (16 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
421 (3 155.51 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5 656.00 EUR (252)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
95.35%
Maks. mevduat yükü:
33.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
169
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.91
Alış işlemleri:
190 (10.84%)
Satış işlemleri:
1 563 (89.16%)
Kâr faktörü:
5.84
Beklenen getiri:
12.06 EUR
Ortalama kâr:
14.79 EUR
Ortalama zarar:
-156.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 373.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 373.71 EUR (4)
Aylık büyüme:
5.47%
Yıllık tahmin:
66.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.53 EUR
Maksimum:
2 373.71 EUR (2.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.78% (2 381.96 EUR)
Varlığa göre:
9.95% (14 968.02 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1411
EURGBP 151
USDCHF 100
XAUUSD 26
XTIUSD 13
SP500 9
TLT 7
SPY 5
NZDCHF 4
AMZN 3
AAPL 3
FICO 3
AUDCHF 3
GBPCHF 2
GOOGL 1
KHC 1
PEP 1
SBUX 1
MCO 1
VRTX 1
LLY 1
IWM 1
NVDA 1
UBER 1
GLD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 13K
EURGBP 1.6K
USDCHF 4.8K
XAUUSD 1.6K
XTIUSD 1.3K
SP500 405
TLT 148
SPY 1.2K
NZDCHF 10
AMZN 50
AAPL 28
FICO 224
AUDCHF 13
GBPCHF 4
GOOGL -6
KHC 3
PEP 3
SBUX -2
MCO -9
VRTX -20
LLY -28
IWM -5
NVDA 33
UBER 0
GLD 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 193K
EURGBP 22K
USDCHF 6.4K
XAUUSD 34K
XTIUSD 441
SP500 1.1K
TLT 203
SPY 2.2K
NZDCHF 29
AMZN 516
AAPL 312
FICO 8.8K
AUDCHF 128
GBPCHF 208
GOOGL -37
KHC 8
PEP 26
SBUX -6
MCO -162
VRTX -381
LLY -922
IWM -38
NVDA 346
UBER 14
GLD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 656.78 EUR
En kötü işlem: -1 173 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 252
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3 155.51 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 373.71 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.38 × 3215
PrimeCodex-MT5
0.77 × 359
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.48 × 58
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.67 × 12
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 248
VantageFXInternational-Live
3.96 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 2
12 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.