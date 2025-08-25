- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 753
Kârla kapanan işlemler:
1 725 (98.40%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (1.60%)
En iyi işlem:
1 656.78 EUR
En kötü işlem:
-1 172.56 EUR
Brüt kâr:
25 517.94 EUR (365 093 pips)
Brüt zarar:
-4 372.44 EUR (16 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
421 (3 155.51 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5 656.00 EUR (252)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
95.35%
Maks. mevduat yükü:
33.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
169
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.91
Alış işlemleri:
190 (10.84%)
Satış işlemleri:
1 563 (89.16%)
Kâr faktörü:
5.84
Beklenen getiri:
12.06 EUR
Ortalama kâr:
14.79 EUR
Ortalama zarar:
-156.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 373.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 373.71 EUR (4)
Aylık büyüme:
5.47%
Yıllık tahmin:
66.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.53 EUR
Maksimum:
2 373.71 EUR (2.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.78% (2 381.96 EUR)
Varlığa göre:
9.95% (14 968.02 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1411
|EURGBP
|151
|USDCHF
|100
|XAUUSD
|26
|XTIUSD
|13
|SP500
|9
|TLT
|7
|SPY
|5
|NZDCHF
|4
|AMZN
|3
|AAPL
|3
|FICO
|3
|AUDCHF
|3
|GBPCHF
|2
|GOOGL
|1
|KHC
|1
|PEP
|1
|SBUX
|1
|MCO
|1
|VRTX
|1
|LLY
|1
|IWM
|1
|NVDA
|1
|UBER
|1
|GLD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|13K
|EURGBP
|1.6K
|USDCHF
|4.8K
|XAUUSD
|1.6K
|XTIUSD
|1.3K
|SP500
|405
|TLT
|148
|SPY
|1.2K
|NZDCHF
|10
|AMZN
|50
|AAPL
|28
|FICO
|224
|AUDCHF
|13
|GBPCHF
|4
|GOOGL
|-6
|KHC
|3
|PEP
|3
|SBUX
|-2
|MCO
|-9
|VRTX
|-20
|LLY
|-28
|IWM
|-5
|NVDA
|33
|UBER
|0
|GLD
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|193K
|EURGBP
|22K
|USDCHF
|6.4K
|XAUUSD
|34K
|XTIUSD
|441
|SP500
|1.1K
|TLT
|203
|SPY
|2.2K
|NZDCHF
|29
|AMZN
|516
|AAPL
|312
|FICO
|8.8K
|AUDCHF
|128
|GBPCHF
|208
|GOOGL
|-37
|KHC
|8
|PEP
|26
|SBUX
|-6
|MCO
|-162
|VRTX
|-381
|LLY
|-922
|IWM
|-38
|NVDA
|346
|UBER
|14
|GLD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 656.78 EUR
En kötü işlem: -1 173 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 252
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3 155.51 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 373.71 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.38 × 3215
|
PrimeCodex-MT5
|0.77 × 359
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.67 × 12
|
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 248
|
VantageFXInternational-Live
|3.96 × 27
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
15%
0
0
USD
USD
156K
EUR
EUR
19
0%
1 753
98%
95%
5.83
12.06
EUR
EUR
10%
1:200