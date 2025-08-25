Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server 0.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 38 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 Exness-MT5Real20 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.38 × 3215 PrimeCodex-MT5 0.77 × 359 ForexTimeFXTM-Live01 0.90 × 10 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 TickmillUK-Live 1.33 × 3 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 Alpari-Real01 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Swissquote-Server 3.48 × 58 Ava-Real 1-MT5 3.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 3.67 × 12 AdmiralMarkets-Live 3.68 × 248 VantageFXInternational-Live 3.96 × 27 Pepperstone-MT5-Live01 4.00 × 2 12 daha fazla...