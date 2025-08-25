- Büyüme
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
38 (56.71%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (43.28%)
En iyi işlem:
203.38 USD
En kötü işlem:
-59.78 USD
Brüt kâr:
451.51 USD (14 819 pips)
Brüt zarar:
-280.51 USD (11 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (58.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.38 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
31 (46.27%)
Satış işlemleri:
36 (53.73%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
11.88 USD
Ortalama zarar:
-9.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-41.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.17 USD (6)
Aylık büyüme:
5.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.97 USD
Maksimum:
123.20 USD (3.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.99% (123.20 USD)
Varlığa göre:
19.13% (588.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|39
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|152
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|16
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-124
|NZDCAD
|729
|AUDNZD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +203.38 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +58.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 134
|
ICMarketsSC-Live20
|0.48 × 21
|
RoboForex-ProCent-4
|0.50 × 6
|
Pepperstone-Edge12
|0.51 × 583
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 881
|
GlobalPrime-Live
|0.67 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 274
|
ICMarketsSC-Live24
|0.67 × 261
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.89 × 27
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|4.56 × 9
|
Longhorn-Real2
|5.96 × 26
