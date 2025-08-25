SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GozarTec PPS1
Chun Pan Hui

GozarTec PPS1

Chun Pan Hui
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
38 (56.71%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (43.28%)
En iyi işlem:
203.38 USD
En kötü işlem:
-59.78 USD
Brüt kâr:
451.51 USD (14 819 pips)
Brüt zarar:
-280.51 USD (11 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (58.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.38 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
31 (46.27%)
Satış işlemleri:
36 (53.73%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
11.88 USD
Ortalama zarar:
-9.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-41.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.17 USD (6)
Aylık büyüme:
5.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.97 USD
Maksimum:
123.20 USD (3.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.99% (123.20 USD)
Varlığa göre:
19.13% (588.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 39
NZDCAD 17
AUDNZD 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 152
NZDCAD 2
AUDNZD 16
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -124
NZDCAD 729
AUDNZD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +203.38 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +58.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 44
VantageInternational-Live 7
0.00 × 4
Osprey-Live
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.14 × 87
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 134
ICMarketsSC-Live20
0.48 × 21
RoboForex-ProCent-4
0.50 × 6
Pepperstone-Edge12
0.51 × 583
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 881
GlobalPrime-Live
0.67 × 3
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 274
ICMarketsSC-Live24
0.67 × 261
Coinexx-Demo
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.89 × 27
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
TickmillUK-Live03
4.00 × 1
ICMarkets-Live22
4.56 × 9
Longhorn-Real2
5.96 × 26
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 11:18
Share of trading days is too low
2025.08.27 11:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.