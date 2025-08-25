SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Copy Trade RTP 2025
Aris Al Ansori

Copy Trade RTP 2025

Aris Al Ansori
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
85 (66.40%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (33.59%)
En iyi işlem:
13.36 USD
En kötü işlem:
-10.88 USD
Brüt kâr:
586.49 USD (58 216 pips)
Brüt zarar:
-391.82 USD (39 167 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (120.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.18 USD (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
30.36%
Maks. mevduat yükü:
3.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
43 (33.59%)
Satış işlemleri:
85 (66.41%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
6.90 USD
Ortalama zarar:
-9.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-145.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-145.50 USD (14)
Aylık büyüme:
13.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.98 USD
Maksimum:
145.50 USD (11.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.65% (145.50 USD)
Varlığa göre:
3.48% (30.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 128
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 195
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.36 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +120.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -145.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 daha fazla...
Halo trader 👋,
Signal ini menggunakan strategi trend-following + risk management ketat. Fokus utama adalah konsistensi, bukan profit besar instan.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Copy Trade RTP 2025
Ayda 33 USD
19%
0
0
USD
885
USD
5
100%
128
66%
30%
1.49
1.52
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.