Nguyen Binh An

Miner Gold

Nguyen Binh An
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -28%
Exness-MT5Real29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
613
Kârla kapanan işlemler:
477 (77.81%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (22.19%)
En iyi işlem:
202.99 USD
En kötü işlem:
-315.41 USD
Brüt kâr:
2 179.21 USD (290 999 086 pips)
Brüt zarar:
-1 743.16 USD (731 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (31.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
207.80 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
52.53%
Maks. mevduat yükü:
91.98%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
295 (48.12%)
Satış işlemleri:
318 (51.88%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
4.57 USD
Ortalama zarar:
-12.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-496.01 USD (2)
Aylık büyüme:
-25.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.62 USD
Maksimum:
496.01 USD (48.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.95% (496.01 USD)
Varlığa göre:
85.60% (472.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 365
ETHUSD 70
BTCUSD 4
US30_x10 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 976
ETHUSD 128
BTCUSD 4
US30_x10 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 651K
ETHUSD 52K
BTCUSD 31K
US30_x10 482
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +202.99 USD
En kötü işlem: -315 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Trading using the Price Action method, the entry point is the breakout of the key level.
İnceleme yok
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 86% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 06:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.08.25 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
