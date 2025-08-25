SinyallerBölümler
Thester Terry Carrirolo

DARK REVERSE

Thester Terry Carrirolo
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
41 (41.83%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (58.16%)
En iyi işlem:
454.04 EUR
En kötü işlem:
-460.86 EUR
Brüt kâr:
1 744.23 EUR (17 968 pips)
Brüt zarar:
-1 625.54 EUR (44 162 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (79.39 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
514.36 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
22.73%
Maks. mevduat yükü:
94.60%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
79 (80.61%)
Satış işlemleri:
19 (19.39%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
1.21 EUR
Ortalama kâr:
42.54 EUR
Ortalama zarar:
-28.52 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-74.97 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-460.86 EUR (1)
Aylık büyüme:
19.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
395.67 EUR
Maksimum:
537.47 EUR (90.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.83% (537.47 EUR)
Varlığa göre:
65.05% (466.64 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 135
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +454.04 EUR
En kötü işlem: -461 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +79.39 EUR
Maksimum ardışık zarar: -74.97 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 42
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
İnceleme yok
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 02:42
Share of trading days is too low
2025.09.22 02:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
