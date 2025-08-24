- Büyüme
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
217 (66.56%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (33.44%)
En iyi işlem:
393.25 EUR
En kötü işlem:
-349.08 EUR
Brüt kâr:
4 359.23 EUR (105 465 pips)
Brüt zarar:
-3 195.14 EUR (172 995 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (527.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
527.70 EUR (36)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
29.92%
Maks. mevduat yükü:
45.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
268 (82.21%)
Satış işlemleri:
58 (17.79%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
3.57 EUR
Ortalama kâr:
20.09 EUR
Ortalama zarar:
-29.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-294.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-349.08 EUR (1)
Aylık büyüme:
118.88%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 EUR
Maksimum:
510.02 EUR (33.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.45% (510.02 EUR)
Varlığa göre:
38.50% (740.33 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|ETHUSD
|6
|SOLUSD
|3
|BTCUSD
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|ETHUSD
|13
|SOLUSD
|-67
|BTCUSD
|0
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-62K
|ETHUSD
|906
|SOLUSD
|-6.9K
|BTCUSD
|950
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +393.25 EUR
En kötü işlem: -349 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +527.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -294.45 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
