Thester Terry Carrirolo

DARK TREND

Thester Terry Carrirolo
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 140%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
217 (66.56%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (33.44%)
En iyi işlem:
393.25 EUR
En kötü işlem:
-349.08 EUR
Brüt kâr:
4 359.23 EUR (105 465 pips)
Brüt zarar:
-3 195.14 EUR (172 995 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (527.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
527.70 EUR (36)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
29.92%
Maks. mevduat yükü:
45.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
268 (82.21%)
Satış işlemleri:
58 (17.79%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
3.57 EUR
Ortalama kâr:
20.09 EUR
Ortalama zarar:
-29.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-294.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-349.08 EUR (1)
Aylık büyüme:
118.88%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 EUR
Maksimum:
510.02 EUR (33.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.45% (510.02 EUR)
Varlığa göre:
38.50% (740.33 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 316
ETHUSD 6
SOLUSD 3
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
ETHUSD 13
SOLUSD -67
BTCUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -62K
ETHUSD 906
SOLUSD -6.9K
BTCUSD 950
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +393.25 EUR
En kötü işlem: -349 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +527.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -294.45 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
FBS-Real-4
9.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
13.67 × 6
RoboForex-Pro-2
14.00 × 1
Just2Trade-Real
26.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.27 06:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 22:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 18:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 05:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 02:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DARK TREND
Ayda 100 USD
140%
0
0
USD
2.3K
EUR
5
95%
326
66%
30%
1.36
3.57
EUR
38%
1:500
Kopyala

