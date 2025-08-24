SinyallerBölümler
I Made Subrata

Punakawan10

I Made Subrata
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -45%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
134 (85.35%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (14.65%)
En iyi işlem:
628.20 USD
En kötü işlem:
-1 086.00 USD
Brüt kâr:
9 369.18 USD (90 462 pips)
Brüt zarar:
-4 830.64 USD (46 379 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (2 083.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 083.60 USD (38)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
35.69%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
114 (72.61%)
Satış işlemleri:
43 (27.39%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
28.91 USD
Ortalama kâr:
69.92 USD
Ortalama zarar:
-210.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 673.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 673.00 USD (5)
Aylık büyüme:
11.73%
Yıllık tahmin:
142.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
739.90 USD
Maksimum:
3 063.30 USD (57.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.83% (3 048.00 USD)
Varlığa göre:
6.72% (720.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.dmb 155
USDJPY.dmb 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.dmb 4.6K
USDJPY.dmb -98
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.dmb 45K
USDJPY.dmb -552
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +628.20 USD
En kötü işlem: -1 086 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 083.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 673.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.25 10:14
A large drawdown may occur on the account again
