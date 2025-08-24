SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ECN_Medium
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Medium

Adrian Nieves De La Cruz
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
77 (67.54%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (32.46%)
En iyi işlem:
20.99 EUR
En kötü işlem:
-26.89 EUR
Brüt kâr:
155.90 EUR (15 609 pips)
Brüt zarar:
-178.44 EUR (14 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (10.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
44.33 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
13.90%
Maks. mevduat yükü:
8.48%
En son işlem:
15 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
66 (57.89%)
Satış işlemleri:
48 (42.11%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.20 EUR
Ortalama kâr:
2.02 EUR
Ortalama zarar:
-4.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-27.93 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-59.76 EUR (3)
Aylık büyüme:
-9.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.38 EUR
Maksimum:
88.76 EUR (15.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
10.02% (49.70 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 56
XAUUSD 32
EURUSD 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -26
XAUUSD 6
EURUSD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -278
XAUUSD 1.1K
EURUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.99 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +10.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.93 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
TitanFX-04
0.27 × 22
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.42 × 66
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
TradersGlobalGroup-Live 2
0.50 × 58
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
GoMarkets-Real 1
0.50 × 217
Darwinex-Live
0.55 × 73
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 277
VantageFXInternational-Live 7
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 58
132 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 12:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 02:50
Share of trading days is too low
2025.08.26 02:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 22:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 22:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 22:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
