İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
77 (67.54%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (32.46%)
En iyi işlem:
20.99 EUR
En kötü işlem:
-26.89 EUR
Brüt kâr:
155.90 EUR (15 609 pips)
Brüt zarar:
-178.44 EUR (14 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (10.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
44.33 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
13.90%
Maks. mevduat yükü:
8.48%
En son işlem:
15 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
66 (57.89%)
Satış işlemleri:
48 (42.11%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.20 EUR
Ortalama kâr:
2.02 EUR
Ortalama zarar:
-4.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-27.93 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-59.76 EUR (3)
Aylık büyüme:
-9.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.38 EUR
Maksimum:
88.76 EUR (15.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
10.02% (49.70 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|56
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-26
|XAUUSD
|6
|EURUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-278
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.99 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +10.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.93 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
ICMarketsSC-Live22
|0.25 × 8
|
TitanFX-04
|0.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.42 × 66
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.50 × 58
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
GoMarkets-Real 1
|0.50 × 217
|
Darwinex-Live
|0.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 277
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.62 × 58
