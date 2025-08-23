SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Zone Eater
Jennifer Tawiah

Zone Eater

Jennifer Tawiah
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
442
Kârla kapanan işlemler:
326 (73.75%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (26.24%)
En iyi işlem:
16.90 USD
En kötü işlem:
-22.66 USD
Brüt kâr:
1 216.64 USD (102 983 pips)
Brüt zarar:
-508.44 USD (38 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (77.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.00 USD (27)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.72
Alış işlemleri:
232 (52.49%)
Satış işlemleri:
210 (47.51%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
1.60 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-49.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.42 USD (10)
Aylık büyüme:
20.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.88 USD
Maksimum:
123.90 USD (4.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.02% (123.90 USD)
Varlığa göre:
22.62% (837.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 48
USDJPY 43
CHFJPY 39
EURJPY 33
EURCAD 33
CADJPY 32
USDCHF 29
EURUSD 28
GBPUSD 24
USDCAD 20
GBPCHF 19
NZDJPY 18
NZDUSD 15
AUDJPY 14
AUDCAD 11
AUDUSD 11
NZDCHF 9
EURGBP 9
EURCHF 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 100
USDJPY 104
CHFJPY 71
EURJPY 49
EURCAD 46
CADJPY 69
USDCHF 47
EURUSD 58
GBPUSD 32
USDCAD 39
GBPCHF -2
NZDJPY 18
NZDUSD 25
AUDJPY 9
AUDCAD 19
AUDUSD 18
NZDCHF 2
EURGBP 1
EURCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 9.2K
USDJPY 9.2K
CHFJPY 5K
EURJPY 4.1K
EURCAD 2.8K
CADJPY 6K
USDCHF 3.9K
EURUSD 6.4K
GBPUSD 3.5K
USDCAD 3.2K
GBPCHF 1.3K
NZDJPY 1.6K
NZDUSD 2.9K
AUDJPY 928
AUDCAD 1.9K
AUDUSD 2.1K
NZDCHF 473
EURGBP 277
EURCHF 357
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.90 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +77.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 6
XIGLimited-Live
0.00 × 136
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 3
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
Esplanade-Live
0.00 × 19
AM-Live3
0.00 × 24
FXBTG-Main
0.00 × 4
XMUK-Real 3
0.00 × 5
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 66
FideliscmCyprus-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 37
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Huge-Live
0.00 × 6
ValourGlobal-1
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
XM.COM-Real 15
0.00 × 24
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 48
VTSynergy-Live-UK-2
0.00 × 15
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
VARIANSE-Main
0.00 × 59
1062 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.23 23:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.