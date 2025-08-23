- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
442
Kârla kapanan işlemler:
326 (73.75%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (26.24%)
En iyi işlem:
16.90 USD
En kötü işlem:
-22.66 USD
Brüt kâr:
1 216.64 USD (102 983 pips)
Brüt zarar:
-508.44 USD (38 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (77.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.00 USD (27)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.72
Alış işlemleri:
232 (52.49%)
Satış işlemleri:
210 (47.51%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
1.60 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-49.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.42 USD (10)
Aylık büyüme:
20.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.88 USD
Maksimum:
123.90 USD (4.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.02% (123.90 USD)
Varlığa göre:
22.62% (837.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|48
|USDJPY
|43
|CHFJPY
|39
|EURJPY
|33
|EURCAD
|33
|CADJPY
|32
|USDCHF
|29
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|20
|GBPCHF
|19
|NZDJPY
|18
|NZDUSD
|15
|AUDJPY
|14
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|11
|NZDCHF
|9
|EURGBP
|9
|EURCHF
|7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|100
|USDJPY
|104
|CHFJPY
|71
|EURJPY
|49
|EURCAD
|46
|CADJPY
|69
|USDCHF
|47
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|32
|USDCAD
|39
|GBPCHF
|-2
|NZDJPY
|18
|NZDUSD
|25
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|19
|AUDUSD
|18
|NZDCHF
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|9.2K
|USDJPY
|9.2K
|CHFJPY
|5K
|EURJPY
|4.1K
|EURCAD
|2.8K
|CADJPY
|6K
|USDCHF
|3.9K
|EURUSD
|6.4K
|GBPUSD
|3.5K
|USDCAD
|3.2K
|GBPCHF
|1.3K
|NZDJPY
|1.6K
|NZDUSD
|2.9K
|AUDJPY
|928
|AUDCAD
|1.9K
|AUDUSD
|2.1K
|NZDCHF
|473
|EURGBP
|277
|EURCHF
|357
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.90 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +77.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 6
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 136
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 3
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
Esplanade-Live
|0.00 × 19
|
AM-Live3
|0.00 × 24
|
FXBTG-Main
|0.00 × 4
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 5
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 66
|
FideliscmCyprus-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 37
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Huge-Live
|0.00 × 6
|
ValourGlobal-1
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 15
|0.00 × 24
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 48
|
VTSynergy-Live-UK-2
|0.00 × 15
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 59
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
6
100%
442
73%
100%
2.39
1.60
USD
USD
23%
1:500