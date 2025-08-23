- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
50 (70.42%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (29.58%)
En iyi işlem:
4.47 USD
En kötü işlem:
-0.21 USD
Brüt kâr:
13.05 USD (2 206 pips)
Brüt zarar:
-3.45 USD (24 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.47 USD (1)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
30.43%
Maks. mevduat yükü:
101.03%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
35.56
Alış işlemleri:
50 (70.42%)
Satış işlemleri:
21 (29.58%)
Kâr faktörü:
3.78
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
0.26 USD
Ortalama zarar:
-0.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.21 USD (1)
Aylık büyüme:
8.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
0.27 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.24% (0.25 USD)
Varlığa göre:
9.96% (10.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|12
|EURUSD
|10
|USDCAD
|8
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|8
|XAGUSD
|8
|US500
|6
|AUDCHF
|6
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|6
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|XAGUSD
|0
|US500
|1
|AUDCHF
|0
|USDJPY
|0
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|150
|EURUSD
|694
|USDCAD
|104
|GBPUSD
|159
|USDCHF
|115
|XAGUSD
|27
|US500
|779
|AUDCHF
|62
|USDJPY
|92
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.47 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 76
|
RoboForex-ECN
|0.78 × 882
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 167
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.90 × 91
|
TitanFX-MT5-01
|1.23 × 84
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|1.58 × 135
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.64 × 204
|
Coinexx-Live
|1.85 × 13
|
FundingTradersGroup-Server
|1.91 × 54
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.92 × 914
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.04 × 333
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.31 × 26
|
Darwinex-Live
|2.58 × 143
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
|
Axiory-Live
|2.94 × 52
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 699 USD
10%
0
0
USD
USD
110
USD
USD
4
100%
71
70%
30%
3.78
0.14
USD
USD
10%
1:30