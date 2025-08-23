SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI DeepLayer ST 1
Peter Robert Grange

AI DeepLayer ST 1

Peter Robert Grange
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 699 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
50 (70.42%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (29.58%)
En iyi işlem:
4.47 USD
En kötü işlem:
-0.21 USD
Brüt kâr:
13.05 USD (2 206 pips)
Brüt zarar:
-3.45 USD (24 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.47 USD (1)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
30.43%
Maks. mevduat yükü:
101.03%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
35.56
Alış işlemleri:
50 (70.42%)
Satış işlemleri:
21 (29.58%)
Kâr faktörü:
3.78
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
0.26 USD
Ortalama zarar:
-0.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.21 USD (1)
Aylık büyüme:
8.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
0.27 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.24% (0.25 USD)
Varlığa göre:
9.96% (10.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 12
EURUSD 10
USDCAD 8
GBPUSD 8
USDCHF 8
XAGUSD 8
US500 6
AUDCHF 6
USDJPY 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 1
EURUSD 6
USDCAD 0
GBPUSD 1
USDCHF 1
XAGUSD 0
US500 1
AUDCHF 0
USDJPY 0
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 150
EURUSD 694
USDCAD 104
GBPUSD 159
USDCHF 115
XAGUSD 27
US500 779
AUDCHF 62
USDJPY 92
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.47 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
FusionMarkets-Live
0.57 × 76
RoboForex-ECN
0.78 × 882
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.90 × 91
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
Exness-MT5Real12
1.25 × 4
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
FxPro-MT5 Live02
1.58 × 135
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
Coinexx-Live
1.85 × 13
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 914
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
OneRoyal-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.04 × 333
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
Axiory-Live
2.94 × 52
78 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 20:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Share of trading days is too low
2025.08.24 22:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.23 14:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 14:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 14:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI DeepLayer ST 1
Ayda 699 USD
10%
0
0
USD
110
USD
4
100%
71
70%
30%
3.78
0.14
USD
10%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.