SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / YEN Digger Low Risk
Willi Bambach

YEN Digger Low Risk

Willi Bambach
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
157 (64.87%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (35.12%)
En iyi işlem:
7.61 EUR
En kötü işlem:
-14.42 EUR
Brüt kâr:
226.04 EUR (34 229 pips)
Brüt zarar:
-210.48 EUR (31 730 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (23.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
23.45 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
27.10%
Maks. mevduat yükü:
0.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
137 (56.61%)
Satış işlemleri:
105 (43.39%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.06 EUR
Ortalama kâr:
1.44 EUR
Ortalama zarar:
-2.48 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5.24 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-14.96 EUR (2)
Aylık büyüme:
-2.75%
Yıllık tahmin:
-33.37%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.61 EUR
Maksimum:
32.79 EUR (6.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.31% (31.90 EUR)
Varlığa göre:
1.47% (10.68 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 184
AUDCAD 13
EURJPY 7
EURUSD 6
CHFJPY 5
EURCAD 5
USDCAD 4
NZDJPY 3
NZDUSD 2
GBPUSD 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
NZDCHF 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 24
AUDCAD 17
EURJPY 1
EURUSD 8
CHFJPY -12
EURCAD -1
USDCAD -2
NZDJPY 1
NZDUSD -3
GBPUSD -6
EURAUD 3
AUDJPY -1
AUDUSD 0
GBPCAD -9
GBPNZD 2
NZDCHF 1
GBPJPY -6
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.9K
AUDCAD 2.4K
EURJPY 244
EURUSD 688
CHFJPY -1.6K
EURCAD 53
USDCAD -246
NZDJPY 171
NZDUSD -293
GBPUSD -538
EURAUD 435
AUDJPY -171
AUDUSD -27
GBPCAD -1.2K
GBPNZD 353
NZDCHF 78
GBPJPY -816
EURGBP 90
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.61 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.24 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 1013
ICMarketsSC-MT5-4
2.42 × 257
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 124
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.70 × 23
FPMarketsLLC-Live
2.71 × 17
GOMarketsMU-Live
2.89 × 9
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.50 × 8
Exness-MT5Real7
3.56 × 9
RoboForex-ECN
3.89 × 1015
Tickmill-Live
4.00 × 25
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
FusionMarkets-Live
4.43 × 12713
Headway-Real
4.50 × 2
Darwinex-Live
4.58 × 681
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Alpari-MT5
5.44 × 45
ICMarketsEU-MT5-5
5.71 × 49
VantageInternational-Live 4
5.75 × 20
44 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Exploiting USDJPY
İnceleme yok
2025.09.07 22:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 15:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.14% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 14:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.23 14:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YEN Digger Low Risk
Ayda 39 USD
4%
0
0
USD
715
EUR
34
95%
242
64%
27%
1.07
0.06
EUR
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.